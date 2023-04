Festival Seed entra nel vivo tra architettura e progettazione ma non solo

Il festival Seed entra nel vivo con appuntamenti legati al mondo dell’architettura e della progettazione, ma non solo. Dopo la terza giornata piena di eventi tra neuroscienza, musica, progettazione e installazioni, al Festival internazionale Seed, in programma dal 24 al 30 aprile 2023 a Perugia e Assisi, grande attesa domani 27 aprile per la prima assoluta di “Le parole della salute circolare”, nuovo progetto teatrale di Ilaria Capua promosso da Aboca, healthcare company con sede a Sansepolcro. La virologa e divulgatrice scientifica sarà in scena con l’attrice Antonella Attili per portare l’attenzione sul rapporto tra la salute del pianeta e quella di tutti i suoi abitanti. Prima tappa di un tour in tutta Italia, fatto di voci e di immagini che, partendo dalle storie di uomini e donne che hanno cambiato la scienza e la nostra visione del mondo, vuole far riflettere e generare consapevolezza sulla profonda connessione che lega tutti gli esseri viventi al pianeta.

Lo spettacolo chiuderà una giornata ricca di contributi, a partire da quello di apertura che si terrà nell’Auditorium di San Francesco al Prato, “La materia del futuro: legno e design in difesa dell’ambiente”. Antonio Brunori, Segretario di PEFC Italia, Alessandra Stefani, alla guida della direzione generale Economia montana e foreste del MASAF, e Raoul Romano, ricercatore del centro di ricerca politiche e bioeconomia, indagheranno su come il legno possa rappresentare il futuro della progettazione legandolo al tema della gestione del patrimonio forestale, verso il raggiungimento degli obiettivi del Green deal europeo e nel Recovery plan nazionale.

A seguire un approfondimento su come organizzare la filiera agroindustriale secondo un approccio “neorurale” nell’appuntamento “Paesaggi ed energia: il giardino agrivoltaico” con Alessandra Scognamiglio (Enea), Fabiano Spano (Studio Alami), Fabio Paccapelo (Gruppo Hope) e Francesco Orofino (In/Arch).

Nel pomeriggio, sempre domani, Beatrice Fumarola (In/Arch) presenterà la lectio “Senseable Cities – Immaginazione urbana e innovazione sociale attraverso design & scienza” dove Carlo Ratti affronterà la trasformazione tecnologica dei poli urbani da un punto di vista critico, attraverso una trattazione dei progetti sviluppata nell’ambito del Senseable City Laboratory del Massachusetts Institute of Technology.

La città di Copenaghen, designata capitale mondiale della architettura 2023 dall’UNESCO, sarà al centro di due appuntamenti pomeridiani di domani. Si partirà da un contributo video del ciclo “Seed 360”, che ci porterà dentro The Blox, la nuova sede del Danish Architecture Center (DAC) di Copenaghen progettata da OMA. A seguire, live dall’Auditorium di San Francesco al Prato la giornalista Laura Ragazzola e Signe Kongebro, global designer director di Henning Larsen Architects, parleranno dell’esempio virtuoso e sostenibile di Copenaghen, riconosciuta oggi come città modello di sostenibilità a livello mondiale.

Inoltre, Tore Banke, direttore della sostenibilità dello studio Bjarke Ingels Group (BIG) dialogherà con Giovanni di Leo, illustrando alcuni tra i grandi progetti dello studio internazionale guidato da Bjarke Ingels. Da The Plus in Norvegia a Google HQ in California, esempi di un modo di dare forma ai luoghi e ai modi in cui li viviamo, instaurando un dialogo intimo e potente con il mondo esterno.

Sette giorni di iniziative che portano migliaia di visitatori, giornalisti e professionisti a confrontarsi, per costruire una cultura della sostenibilità argomentata e consapevole, attraverso un processo di analisi delle principali tematiche ambientali su differenti scale, per disegnare insieme il futuro dei centri urbani e dei territori.

Il festival è organizzato dalla Fondazione Guglielmo Giordano e promosso dall’Istituto Nazionale di Architettura e dalla Fondazione Umbra per l’Architettura, con il sostegno della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, della Fondazione Perugia, del Comune di Perugia e del Comune di Assisi, ed è tra i progetti vincitori della seconda edizione del Festival Architettura, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il programma definitivo del festival è disponibile sul sito https://seed360.org/programma/