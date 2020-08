Il tempo di Ferragosto

L’alta pressione atlantica con contributo nord-africano continua a governare il tempo su tutto il centro-sud della penisola italiana mantenendo di fatto attiva un’ondata di calore piuttosto intensa, mentre al nord le infiltrazioni di correnti umide più fresche continuano a mantenere un tempo variabile con temporali anche intensi sull’area alpina e anche in genere su tutto il nord. Anche per il ponte di Ferragosto poco cambia: variabile al nord e in misura minore sulle zone interne del centro con temporali sparsi e temperature più o meno comprese nella norma del periodo, mentre al centro-sud e isole maggiori gran caldo con temperature massime sopra i 35 gradi ,con punte fino a 38 in ulteriore intensificazione sull’estremo sud della penisola e Sicilia dove i 40 gradi verranno facilmente raggiunti.

Sull’Umbria tempo siccitoso e caldo con temperature nettamente al di sopra della media di ferragosto anche di 4-5 gradi, tuttavia avremo una lieve flessione delle temperature e anche qualche annuvolamento nel pomeriggio-sera potrà dar luogo a qualche rovescio o locale temporale. Per domani ferragosto e anche domenica 16 tempo ampiamente soleggiato con qualche nube durante il pomeriggio-sera ma scarse sono le probabilità di piogge, mentre invece le temperature sebbene in lieve calo potranno facilmente raggiungere i 34-35 gradi. Anche per il prosieguo della prossima settimana non si prevedono cambiamenti significativi , pertanto rinnoviamo la massima attenzione nelle attività all’aperto per il rischio sempre più crescente di possibili incendi anche di carattere colposo. Buon ferragosto gianfranco angeloni Perugia Meteo