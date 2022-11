PERUGIA – C’è dell’Umbria nella tolda di comando della candidatura di Stefano Bonaccini alla guida del Pd. Il governatore dell’Emilia Romagna, al momento, è l’unico candidato ufficialmente in corsa per la guida del Nazareno, impegnato a lavorare per consolidare il proprio consenso. Venerdì, in occasione della Direzione del Pd, era a Roma e ha incontrato alcune donne dem che gli hanno formalizzato il proprio appoggio, tra queste anche la capogruppo dem in consiglio regionale, Simona Meloni. A certificarlo una foto, pubblicata sui social dall’ex deputata Alessia Morani. Oltre a lei e Meloni, si vede l’eurodeputata Alessandra Moretti, la parlamentare Alessia Rotta, Valeria Fedeli, l’assessore regionale del Lazio Lorenza Bonaccorsi e la sindacalista e parlamentare Carla Cantoni. Un “collettivo dem”, così le chiamano i quotidiani di oggi che ha voluto prendere posizione nella gestione del partito.

“Un bell’incontro con Stefano #Bonaccini sul futuro del #Pd. È il momento di rimetterci in cammino #congressoPd”, ha scritto la marchigiana Morani.