Giorgia Meloni avvisa la Tesei: ” Fdi in giunta subito”. Per la Lega non c’e’ bisogno

Le parole di Giorgia Meloni sono state rimbombanti, a distanza di oltre 24 ore fanno ancora rumore. L’ assenza di un assessore di Fdi nella giunta regionale della Tesei resta una ferita aperta, non ancora rimarginata. Per la Meloni quanto avvenuto è stato uno sbaglio grave, una mancanza di rispetto nei confronti di una forza politica che , insieme alla Lega, è stata determinante per la vittoria della Tesei. La presidente, presente all’iniziativa, è stata avvisata: Fdi aspetta ancora per poco. La governatrice è stata messa in guardia sui rischi che corre. è stata esortata a prestare ascolto e a prendere consapevolezza. La Lega però fa sapere che non c’è nessun appuntamento in vista per parlare di nuovi assetti, l’agenda della presidente non prevede nulla di tutto questo. Ma Franco Zaffini risponde per le rime: ” quanto avvenuto è imperdonabile”. Del resto, ricordano ancora i dirigenti di Fratelli d’ Italia , in giunta regionale ci sono due assessori ” in rappresentanza non si sa di chi (Fioroni e Agabiti, ndr)”. Le parole della Meloni sono arrivate venerdì pomeriggio in occasione della presentazione del suo libro a Perugia. Per Zaffini l’assessore di Fdi arriverà presto, per i leghisti non è proprio all’ordine del giorno. Uno scontro che si preannuncia acceso con la presidente Tesei che continua a far finta di niente e si comporta come sempre. La sensazione è che tra poco – in autunno – non potrà più sorvolare. Anche perché le cose non vanno così bene.