Perugia, il docente universitario di agraria è guarito. Dimesso dall’ospedale.

E’ tornato a casa il professor Pietro Borghi, di 65 anni, residente a Perugia, docente del dipartimento di agraria dell’Università di Perugia. Dopo le cure ricevute dai medici del Silvestrini è guarito, ora sta bene ed è rientrato a casa. Aveva contratto il coronavirus in un convegno a Udine, lo scorso 22 febbraio. Appena rientrato a Perugia da Udine aveva continuato a fare le cose di tutti i giorni ,fino a quando è stato contattato dalla Asl che lo informava sulla possibilità di aver contratto il virus in occasione del convegno in Friuli. Subito messo in isolamento fiduciario presso la propria abitazione . Dopo pochi giorni però è arrivata la febbre e subito dopo il tampone il risultato positivo. Per due settimane è rimasto ricoverato al reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Perugia. Ora l ‘incubo è finito e il Professor Borghi può finalmente sorridere.