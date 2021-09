Sir Safety Conad Perugia, si apre una nuova settimana di preparazione

Si apre oggi una nuova settimana di preparazione, la prima a ranghi completi, per la Sir Safety Conad Perugia.

Dopo il lunedì di rientro dalla Polonia, stamattina ha aperto di buon’ora la sala pesi del PalaBarton per la prima volta stagionale a Pian di Massiano di Simone Giannelli e Wilfredo Leon. Terminata la settimana di riposo concessa ad entrambi dopo la lunga estate con le rispettive rappresentative nazionali, il regista e lo schiacciatore bianconero si sono ritrovati con il preparatore atletico Chittolini per un po’ di lavoro fisico, mentre nel pomeriggio, insieme ad alcuni dei giocatori meno utilizzati a Poznan come Piccinelli, Dardzans, Russo e Ter Horst, è in programma l’allenamento tecnico agli ordini di Nikola Grbic e del suo staff.

Da domani ripresa per tutta la rosa con una settimana intensa fatta di due sedute in sala pesi al mattino e di lavoro tecnico e tattico tutti i pomeriggi sul campo centrale dell’impianto di Pian di Massiano con Grbic che darà ampio risalto alla crescita di sincronismi e feeling tra i reparti ed ai giusti automatismi nelle fasi di gioco di squadra, cioè quella di primo attacco e quella di muro-difesa.

A chiudere la settimana, l’ultima di preparazione vera e propria essendo la prossima di preparazione invece alla prima di campionato del 10 ottobre contro Cisterna, nuovo test per i bianconeri. È infatti in programma sabato pomeriggio un allenamento congiunto con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, formazione di ottima fattura tecnica e con un roster ricco di atleti di respiro internazionale che sarà certamente un banco di prova importante e difficile per i Block Devils in vista dell’inizio della stagione.

DENIFITO IL CALENDARIO DEL MESE DI OTTOBRE DI SUPERLEGA. A VERONA DIRETTA RAISPORT PER I BLOCK DEVILS

Definiti orari, anticipi e posticipi del mese di ottobre di Superlega. Un mese di Superlega che vedrà in campo la Sir Safety Conad Perugia solo nella prima giornata del 10 ottobre e nella seconda giornata del 17 ottobre. Nel weekend del 23 e 24 infatti andrà in scena a Civitanova Marche la Final Four della Supercoppa Italiana con Perugia che affronterà Trento nella seconda semifinale (nella prima in campo Civitanova e Monza), mentre nella terza giornata i Block Devils osserveranno il loro turno di riposo. Esordio casalingo alle ore 18:00 di domenica 10 ottobre dunque per i ragazzi di Grbic contro Latina con diretta streaming sui canali di Volleyball World TV (che trasmetteranno integralmente tutte le partite stagionali della Superlega), mentre nella prima trasferta di campionato a Verona, che si giocherà alle ore 18:00 di domenica 17 ottobre per la seconda giornata, ci sarà anche la diretta tv davanti alle telecamere di Raisport.