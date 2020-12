Covid Umbria: 113 nuovi positivi, 8 morti e nessun ricovero

PERUGIA – Dopo la lieve risalita registrata ieri, tornano a scendere gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 3.883, 82 meno di ieri secondo i dati sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 113 nuovi positivi, 27.241 totali, 187 guariti, 22.791, e otto morti, 567. I tamponi analizzati sono stati 2.168, 477.213, con un tasso di positività del 5,2 per cento (ieri era il 4,24). I ricoverati Covid in ospedale sono 295, sette in meno, 44 dei quali in terapia intensiva (tre in più).

I NUOVI CASI – I 113 nuovi casi si registrano in 25 Comuni dell’Umbria: Perugia (11), Terni (28), Assisi (1), Attigliano (1), Bastia Umbra (2), Bevagna (1), Castel Ritaldi (2), Città della Pieve (1), Città di Castello (11), Ferentillo (1), Foligno (13), fuori regione (4), Giano dell’Umbria (2), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (3), Gubbio (2), Magione (5), Marsciano (2), Narni (1), Nocera Umbra (1), Panicale (4), San Gemini (1), Scheggino (2), Spello (1), Spoleto (9) e Umbertide (1).

DECESSI DI OGGI – Le ultime 8 vittime Covid registrate oggi in Umbria sono pazienti residenti a Terni (3), Perugia (2), Bastia Umbra e Narni. L’ottava vittima è un paziente residente fuori regione.

GLI ATTUALMENTE POSITIVI – In Umbria sono 3.883 gli attualmente positivi. Ecco la situazione nei comuni umbri: 640 Terni, 532 Perugia, 456 sono pazienti di fuori regione; 244 Foligno, 213 Spoleto, 177 Città di Castello, 158 Gualdo Tadino, 109 Gubbio, 105 Assisi, 87 Bastia Umbra, 70 Narni, 65 Umbertide, 61 Corciano, 52 Spello, 43 Nocera Umbra, 40 Bevagna, 38 San Giustino, 37 Trevi, 36 Castiglione del Lago e San Gemini, 31 Castel Ritaldi, 30 Gualdo Cattaneo, Marsciano e Montecastrilli, 29 Montefalco, 28 Amelia e Panicale, 24 Stroncone, 22 Magione e Todi, 21 Deruta, Giano dell’Umbria e Torgiano, 18 Arrone, Cascia e Orvieto, 17 Città della Pieve, 14 Cannara e Citerna, 13 Piegaro, 12 Acquasparta, Bettona e Lisciano Niccone, 11 Collazzone, Fabro e Norcia, 10 Baschi e Passignano sul Trasimeno, 9 Scheggino e Valfabbrica, 8 Campello sul Clitunno e Sigillo, 7 Ferentillo e Massa Martana, 6 Castel Giorgio, Costacciaro , Montefranco e Otricoli, 5 Alviano, Calvi dell’Umbria, Cerreto di Spoleto e Guardea, 4 Castel Viscardo, Giove, Fratta Todina , Monte Santa Maria Tiberina e Valtopina, 3 Attigliano, Avigliano Umbro, Sant’Anatolia di Narco, San Venanzo e Tuoro sul Trasimeno, 2Fossato di Vico, Monteleone d’Orvieto, Paciano e Sellano, 1 Allerona, Ficulle, Vallo di Nera, Scheggia, Pietralunga, Preci, Montone , Monteleone di Spoleto, Lugnano in Teverina, Montecastello di Vibio, Montecchio.