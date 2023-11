Il piano regionale dei rifiuti arriva in Consiglio, Cgil e Legambiente: no all’inceneritore

“Ribadiamo la nostra ferma contrarietà alla scelta della Giunta regionale di realizzare un inceneritore nella nostra regione. Una scelta semplicistica, costosa, impattante e che condizionerebbe negativamente il sistema per i prossimi 20 anni”. Lo scrivono alla vigilia della discussione in consiglio regionale del Piano Rifiuti, Cgil e Legambiente Umbria che ribadiscono la necessità di “consolidare un modello di sviluppo sostenibile nella gestione dei rifiuti, dando seguito alla costruzione di una reale economia circolare, già avviata in Umbria e che va rafforzata e non mortificata”.

Le scelte della Giunta regionale umbra contenute nella proposta di Prgir (Piano regionale gestione integrata rifiuti) appaiono alle due organizzazioni come l’ennesimo “atto privo di visione ambiziosa e di prospettiva”. “Lo dimostra il fatto – scrivono Cgil e Legambiente – che è completamente slegato dagli altri atti di programmazione, come ad esempio i programmi europei o il piano energetico regionale”. La Giunta, dunque, “rinuncia palesemente a voler contribuire alla transizione ecologica dell’Umbria” e si concentra nel “risolvere la questione complessa della gestione rifiuti con la soluzione semplice dell’incenerimento, senza però averne la reale necessità, in termini quantitativi, rinunciando di fatto a proseguire il percorso di crescita della differenziata e del riciclo che pure alcuni ambiti territoriali umbri avevano intrapreso anche con discreto successo”.