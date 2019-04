Pd Bastia Umbra, ecco la squadra di Raspa

BASTIA UMBRA – Ecco i nomi della lista del Partito democratico: Erigo Pecci, Annachiara Apostolico, Alessandro Barbanera, Pasquale Lino Borgarelli, Pier Luca Cantoni, Giovanni Confessore, Luisa Fatigoni, Ramona Furiani, Giacomo Giulietti

Roberta Lunghi, Roberta Mancinelli, Annalina Mesina, Aurora Morettini

Giacomo Pietrini, Luciano Rufini, Gabriela Stangoni.

“La lista che il Partito Democratico- dice una nota – presenta alle prossime amministrative è fatta da un gruppo di persone motivato e coeso, che lavora con il sentito obbiettivo di portare un contributo attento, competente, mirato a sostegno della candidatura a Sindaco di Lucio Raspa Sindaco Ci sono otto donne e otto uomini, scelti ovviamente per primo sulla base della capacità, ma poi tenendo conto della volontà di esprimere la perfetta parità di genere (qualcosa di ovvio per approcci sensibili come quello del Pd, ma non così scontato altrove). I candidati rappresentano tutto l’areale comunale, dalle frazioni come Costano e Ospedalicchio, ai vari quartieri. La lista è il frutto di un percorso che da mesi ci impegna nella partecipazione alla costruzione della coalizione Civico_Progressista per Bastia, dove il Partito Democratico ha focalizzato gli sforzi nel coinvolgere giovani e meno giovani, studenti e lavoratori, imprenditori e freelance al progetto di Rinascita per Bastia”.

“Chi decide di metterci la faccia, lo fa se ritiene forti certe idee e giusto sostenerle: un impegno in prima persona, che arriva quando si è convinti che solo attraverso il costante lavoro di donne e uomini, onesti e motivati si fa’ il bene della propria comunità. I 16 componenti della lista sono solo una parte, i nostri rappresentanti scelti, di un più vasto movimento che nei prossimi mesi intende ricostruire l’amministrazione di Bastia. Il Partito Democratico è l’unica organizzazione politica attiva e strutturata nella città. Traguardando l’appuntamento elettorale e chiedendo di sostenerci con il proprio voto, siamo proiettati agli anni che verranno, per condividere con tutti cittadini una nuova visione di città, che si faccia forza sulle vocazioni che ci sono, negli ultimi anni non a sufficienza valorizzate”.

“L’età media della nostra lista è di 40 anni, con 5 componenti sotto ai 30 anni. Segnali questi che, se c’è la volontà di lasciare spazi, i giovani sono pronti ad assumersi le proprie responsabilità. Facciamo gli Auguri a tutte le liste della coalizione Civico-Progressista e a ogni donna e uomo che ha deciso di impegnarsi per Bastia e chiediamo un forte sostegno di voti per la lista del Partito Democratico”.