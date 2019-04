Strade, al via la fase finale dei lavori di ripristino della SS73 di Bocca Trabaria

PERUGIA – Si avvicina la fase finale dei lavori di consolidamento del versante e ricostruzione della strada statale 73bis “di Bocca Trabaria”, nel tratto coinvolto dal grave movimento franoso che nel marzo 2018 ha interessato la zona, compromettendo l’infrastruttura in prossimità del valico tra Umbria e Marche (tra i comuni di San Giustino e Borgo Pace).

Anas (Gruppo FS Italiane) ha proseguito l’esecuzione degli interventi anche durante l’inverno appena trascorso, nonostante le difficoltà tecniche causate dalle abbondanti nevicate e dalle condizioni climatiche proibitive.

La prima fase ha riguardato la realizzazione oltre 80 micropali in profondità e 45 tiranti per il consolidamento del versante in frana. A seguire è stato eseguito lo sbancamento per la rimozione dell’intera quantità di terra interessata dal dissesto, per circa 100 metri di estensione. Attualmente è in corso di completamento la realizzazione delle nuove opere di sostegno: una fondazione profonda con altri 150 micropali e un muro di contenimento alto oltre 6 metri.

Nei prossimi giorni sarà avviata l’ultima fase dei lavori che prevede la ricostruzione del corpo stradale, della pavimentazione e delle barriere laterali.

La riapertura al transito è prevista entro metà del prossimo mese di maggio 2019.

I lavori hanno subito – come noto – un lungo e obbligato periodo di sospensione di oltre tre mesi tra agosto e novembre 2018 a causa del ritrovamento, durante gli scavi, di numerosi ordigni bellici inesplosi con le conseguenti necessarie operazioni di brillamento e successiva bonifica bellica. Malgrado la tempestività delle operazioni messe in atto fin dal primo momento è stato pertanto necessario prolungare la previsione iniziale di fine lavori.

