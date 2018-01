Terremoto, i presidenti delle Assemblee legislative in visita nelle Marche

Durerà due giorni la visita di una delegazione di presidenti delle Assemblee legislative regionali italiane nelle zone marchigiane del terremoto. Ad accompagnare gli ospiti il presidente marchigiano Antonio Mastrovincenzo, con lui i colleghi dell’Umbria Donatella Porzi, dell’Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio e del Friuli Venezia Giulia Franco Iacop, che è anche coordinatore della Conferenza delle Assemblee. I presidenti visiteranno le zone interessate dal progetto di rilancio economico finanziato dalle donazioni raccolte dalla Conferenza.

L’iniziativa è in programma venerdì 12. Inizierà alle 11 a Visso e si concluderà con una conferenza stampa alle 12 nella sede provvisoria del Comune, in località “Palombare”. Saranno presenti anche i sindaci dei comuni beneficiari delle donazioni, Giuliano Pazzaglini (Visso), Mauro Falcucci (Castelsantangelo sul Nera), Mauro Passerotti (commissario straordinario prefettizio di Ussita). Nel pomeriggio in programma una visita alla scuola dell’infanzia donata dalla Regione Friuli Venezia Giulia al Comune di Sarnano.