Vacanze e matrimoni, dove il coronavirus ha ricominciato a circolare. Oltre ai luoghi di lavoro.

Feste, matrimoni e vacanze sono fra le situazioni che stanno contribuendo maggiormente alla ripartenza del coronavirus . Certo ogni focolaio ha la sua storia, eppure c’è un elemento comune che lega l’emergenza sanitaria in questo momento nei Paesi in cui il coronavirus ha ricominciato a circolare e la curva dei contagi a crescere. In un caso 24 persone sono risultate positive dopo un matrimonio, tra cui i membri della band. A preoccupare anche i luoghi di lavoro. In Francia, ad esempio, il 24% dei nuovi contagi è stato localizzato in aziende pubbliche e private. In Spagna , nell’area di Saragozza, molti dei contagi arrivano dai lavoratori stagionali della frutta. A favorire le infezioni sono normalmente, comunque, i luoghi chiusi e poco ventilati, l’assenza di distanziamento e i comportamenti incauti dei nuovi positivi che, quasi ovunque, hanno un’età media più bassa rispetto ai mesi scorsi, anche se per ora non ci sono state conseguenze evidenti sui ricoveri. In Francia i contagi sono aumentati molto nella fascia fra i 20 e i 30 anni, mentre in Germania nella seconda settimana di agosto, l’età media dei nuovi malati era di 34 anni.