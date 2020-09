Ritorno a Scuola, tutti negativi i tamponi eseguiti sul personale. Antonella Iunti: “In Umbria siamo in grado di affrontare la riapertura “.

” L’inizio del nuovo anno scolastico in Umbria è caratterizzato dal grande impegno che tutto il personale sta mettendo in campo per arrivare al meglio alla riapertura del 14 settembre, così da consentire ai nostri studenti di tornare in classe nella massima sicurezza”, è quanto ha detto all’Ansa la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti. ” Dai dirigenti e docenti fino al personale Ata – ha aggiunto – stiamo ricevendo la massima collaborazione per affrontare e superare questo momento delicato dovuto all’emergenza Covid. Quello che si è aperto ufficialmente oggi con i corsi di recupero è senza dubbio un anno scolastico molto particolare e complesso, così come quello che abbiamo dovuto affrontare nella primavera scorsa “. La dirigente dell’Ufficio scolastico regionale ha poi asssicurato che ” queste due settimane che ci separono dalla riapertura le useremo al meglio per mettere a punto l’organizzazione, soprattutto sul fronte sicurezza anti-virus”. Conclude la Antonella Iunti con un messaggio positivo: ” Se nel marzo scorso siamo dovuti intervenire senza un preciso piano e programmazione, adesso siamo in grado di affrontare la riapertura con una maggiore preparazione, anche se non nascondo che un pò di tensione, come è giusto che sia, c’è in tutti noi”.Nel frattempo arrivano buone notizie sul versante controlli:dal 24 agosto al primo settembre compreso, sono stati effettuati 8.150 test sierologici sul personale scolastico docente e non docente e, di questi, in soli 146 casi, è stato accertato il contatto con il virus e si è passati alla verifica attraverso tamponi molecolari, risultati sinora tutti negativi.La campagna di screening sierologico per l’infezione Covid, rivolta al personale scolastico delle scuole pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado, prosegue fino al 12 settembre nei distretti sanitari, secondo il calendario stabilito. In tempo di Covid, l’avvio del nuovo anno scolastico nelle zone terremotate di Umbria e Marche, è iniziato con i corsi di recupero a distanza. Alcuni alunni si sono dovuti collegare a internet dalle loro case e molti dalle loro casette Sae. A Norcia i corsi saranno avviati nei prossimi giorni e interesseranno una trentina di alunni, ha detto la preside del De Gasperi-Battaglia Rosella Tonti.