Bartoccini-Foritnfissi Perugia, verso la nuova stagione con coach Giovi e la regista Ricci

La Serie A2 della Bartoccini-Foritnfissi Perugia parte da due ruoli fondamentali, ovvero la conferma che sa di promozione per Andrea Giovi che da quest’anno sarà il primo allenatore della squadra e dall’arrivo di Maria Irene Ricci in cabina di regia. Il tecnico umbro non ha certo bisogno di prestazioni dopo un passato come atleta culminato con l’argento olimpico di Londra, terminata la carriera di giocatore ha deciso d’intraprendere quella di tecnico, arrivando in maglietta nera nella Stagione 2020/2021 sempre con l’incarico di vice allenatore o assistente, ruolo che la scorsa stagione estiva ha ricoperto anche con la Nazionale Femminile agli ordini di coach Davide Mazzanti. Arriverà dunque per lui il grande salto di responsabilità nella Stagione 2023/2024.

Le novità però non si fermano ai ruoli tecnici, con l’arrivo di Maria Irene Ricci si potrà partire subito con il disegnare l’assetto per la prossima stagione partendo da chi la Serie A2 l’ha già saputa vincere ( Stagione 2021-2022 con Macerata). La palleggiatrice nata a Roma nel 1996 muove i primi passi nella provincia di Chieti, a livello giovanile si mette subito in mostra e nella Stagione 2015/2016 arriva alla Dannunziana Pescara. Nella Stagione 2017/2018 resta sempre in Serie B ma con l’Altino Volley dove resta fino al 2020. Nella Stagione 2020/2021 fa il suo esordio in Serie A1 con la Delta Despar Trentino, nella Stagione 2021-2022 si sposta a Macerata per vincere la Serie A2 rimanendovi anche nella scorsa Stagione (2022/2023) in Serie A1.

Le prime parole di Maria Irene Ricci raccontano la storia del suo ingaggio. “Ho avuto molte proposte ma quando è arrivata la chiamata di Perugia sono stata subito entusiasta e devo dire che non c’è voluto molto per rispondere di sì, seguo la squadra da anni come avversaria ed ho avuto sempre un’ottima impressione di questa società. Il progetto è sicuramente quello di una società con ambizioni importanti e certamente so che il livello della prossima stagione si alzerà perché ci saranno molte squadre competitive e mi aspetto che la Bartoccini-Fortinfissi Perugia sarà lì per giocarsi il massimo premio, avremo una squadra competitiva che vorrà mettere tutto ciò che ha in campo. Personalmente non vedo l’ora di mettermi in gioco in tutto e per tutti, ho voglia di dimostrare il mio valore ma soprattutto d’imparare dal nuovo staff”. – La sua futura città. – “Purtroppo non ho avuto modo di conoscere Perugia ma chi conosco me ne ha parlato davvero molto bene e quindi non vedo l’ora di vederla e visitarla, tutti mi hanno raccontato di quanto sia bella e dell’ottima qualità di vita, quindi sono super curiosa e non vedo l’ora di arrivare”.