Basket A2/F: La Bottega del Tartufo Umbertide incerottata cede con onore a San Giovanni Valdarno

Umbertide – Un’incerottata PFU cede con onore alla corazzata San Giovanni Valdarno. 68-64 il punteggio finale di una gara combattuta per tutto l’arco dei quaranta minuti di gioco. Out Pompei e Stroscio non al top della forma. Ma proprio Stroscio diventa l’MVP delle umbertidesi, top scorer con 19 punti ed un 100% nel tiro da tre. In doppia cifra anche Baldi con 16 e Moriconi con 10. Proprio Moriconi, chiamata a gestire la regia da titolare, ha saputo sostituire alla perfezione l’infortunata Pompei. Sfiora la doppia-doppia Kotnis con 9 punti e 11 rimbalzi. Menzione d’onore per tutta la squadra che ha stretto i denti nonostante le difficoltà e si è resa protagonista di una prestazione sicuramente diversa rispetto a quella vista sabato scorso contro Selargius. Da segnalare la partenza in quintetto base della classe 2003 Bartolini che ha onorato la maglia con un’ottima prova difensiva. Nonostante il ko in terra toscana, coach Staccini può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto dalle sue ragazze fino ad ora.

Prossimo impegno domenica 4 aprile alle 18 al Pala Morandi contro la Virtus Cagliari.

Bruschi Basket Galli San Giovanni Valdarno – La Bottega del Tartufo Umbertide 68 – 64 (17-16, 34-30, 50-49)

SAN GIOVANNI VALDARNO: Parolai ne, Bona 2, Sasso 2, De Pasquale 5, Miccio 23, Nativi 3, Missanelli 1, Togliani ne, Valensin, Slim 6, Olajide 15, Gregori. Allenatore: Franchini.

UMBERTIDE: Pompei ne, Dell’Olio, Bartolini, Kotnis 9, Speziali 2, Stroscio 19, Moriconi 10, Paolocci, Gambelunghe, Baldi 16, Cassetta, De Cassan 8. Allenatore: Michele Staccini. Vice: Michele Crispoltoni.