Calcio, Andrea Bricca è il nuovo tecnico del Castel del Piano

PERUGIA – Andrea Bricca è il nuovo tecnico del Castel del Piano. Dopo l’incontro che si è tenuto giovedì 9 luglio con il Presidente Francesco Pace e il DG Mauro Cibotti, l’allenatore originario di Cerbara, proprio nel giorno del suo trentottesimo compleanno (10 luglio), ha sciolto la riserva e accettato di sedersi sulla panchina perugina.

“E’ un profilo che ci piace – ha dichiarato il Presidente Pace – sia per le sue caratteristiche tecniche, che per quelle umane. E’ un tecnico giovane che porta entusiasmo e voglia di fare bene. Ci affidiamo a lui convinti di aver fatto la scelta giusta”.

Bricca approda a Castel del Piano dopo le esperienze da allenatore sulle panchine di Lama e Sansepolcro e una lunga carriera da calciatore che lo ha visto protagonista, tra le altre, con la maglia dell’ Arezzo in serie B sotto la guida prima di Antonio Conte e poi di Maurizio Sarri.

“Sono molto contento di questa opportunità – dichiara il tecnico originario di Cerbara – perché ci sono le condizioni per fare bene. Sono rimasto favorevolmente colpito dal colloquio che ho avuto con la società e dopo poche ore ho detto sì. Ci attende una stagione tosta, perché dovremo mantenere la categoria nel contesto di un campionato più competitivo e lungo. Una sorta di anno zero, dove conto di poter dare spazio e valorizzare tanti giovani talenti di cui il Castel del Piano dispone. Sarri o Conte? Sono dei fuoriclasse. Lavorano ventiquattrore al giorno per il calcio e il tempo li ha ripagati. Non a caso allenato Juventus e Inter. Facile dire che mi ispiro a loro, ma nella realtà rispetto a me sono di un altro pianeta”.

Bricca nell’anno 2015 ha conseguito la Laurea in Scienza Motorie e da calciatore ha indossato anche le maglie di Sansepolcro, Sangiovannese, Ancona, Castel Rigone, Rimini, Francavilla e Sora.

Il Castel del Piano fa il pieno con il settore giovanile

Nell’attesa di definire l’organico della prima squadra, dopo l’ingaggio del tecnico Bricca, il Castel del Piano del neo Presidente Francesco Pace si concentra sul settore giovanile, con quattro giornate dedicate all’aggregazione e alla promozione sportiva. Dai Piccoli Amici fino alla Juniores, da lunedì 6 luglio (le altre date: 8, 13 e 15 luglio) c’è stata una vera e propria invasione. Tanti, infatti, gli atleti che con gioia hanno ripreso l’attività dopo il lockdown, dando un segnale importante di continuità al progetto tecnico.

“Abbiamo pensato a queste giornate – dichiara il Presidente Francesco Pace – con l’obiettivo di ritrovarci e di far conoscere ai genitori e ai ragazzi quelli che sono i progetti per la prossima stagione. Ci siamo aperti anche all’interesse di famiglie che non conoscevano la nostra realtà, riscontrando un buon interesse. Il settore giovanile è molto importante: lavoreremo per mantenere i livelli raggiunti e per migliorare laddove necessario. Vengo dal mondo dell’impresa e sto cercando di organizzare la società con ruoli e competenze ben definiti, in modo da garantire armonia e un’offerta sportiva sempre all’altezza”.

Nella tardo pomeriggio di lunedì 13 luglio ha fatto visita ai giovani del Castel del Piano anche l’Assessore allo Sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli.

“Questa è una realtà molto importante dello sport cittadino – ha dichiarato l’Assessore – che si sviluppa in un territorio a cui l’amministrazione comunale tiene tanto, dove si sono sviluppate altre discipline di livello. Faccio i migliori auguri alla nuova società e al Presidente Francesco Pace, convinta che verranno fatte cose rilevanti, anche in collaborazione con il Comune. Sono tanti i progetti, relativi alcuni all’impiantistica e altri alla crescita sportiva dei giovani”.