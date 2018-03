Ginnastica artistica maschile, tutti i risultati del campionato regionale a squadre di Serie D

TERNI – Spettacolo e grande partecipazione a Terni per la seconda prova del campionato regionale a squadre di serie D di ginnastica artistica maschile. Sulle pedane allestite nella palestra “La Forgia” si sono confrontati atleti provenienti in pratica da tutta l’Umbria, in rappresentanza delle seguenti società: Polisportiva CLT (che ha organizzato l’evento, con la regia del responsabile di sezione Giuseppe Vaccaro), Ginnastica Terni, Spring Team Amelia, Fortebraccio Perugia e Polisportiva La Fenice Spoleto. La manifestazione è iniziata con la partecipazione di dieci squadre con il programma LA, LB e LC, per un totale di trentaquattro ginnasti, tutti di età compresa tra gli 8 e i 15 anni. Le promesse umbre dell’artistica maschile si sono fatte apprezzare per impegno e determinazione. Nella gara con il programma più semplice, quello LA, si è registrata la partecipazione maggiore di squadre di allievi, che si sono sono dovute cimentare su tre esercizi per ogni attrezzo dei cinque previsti. La squadra della Ginnastica Terni ha messo tutti in fila, conquistando la prima posizione, davanti alla Polisportiva CLT (Matteo Mari, Mirko Sabatini e David Scala) e alla Spring Team Amelia (Edoardo Ciubotaru, Vittorio Silicato e Andrea Vincenzini). Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte anche la presidente del Comitato Regionale Umbria della Federazione, Antonella Piccotti, la consigliera del Comitato stesso, Emanuela Conti e Monica Castiglione in rappresentanza della Polisportiva CLT. La prova di Terni ha chiuso il campionato regionale Silver di ginnastica artistica maschile. Prossimo appuntamento, la fase nazionale a Rimini nel mese di giugno.

GINNASTICA RITMICA, BENE A FIRENZE – Nel campionato individuale Gold Junior-Senior, che si è disputato in Toscana, a Campi Bisenzio, le ragazze umbre hanno partecipato alla fase interregionale Zona 4. Nel raggruppamento Junior 1, ottimo il quarto posto di Camilla Quondam Girolamo (atleta della Fenice Spoleto, che ha totalizzato 43,400 punti al cerchio, alla palla, alle clavette e al nastro), mentre Sara Jane Lipari si è classificata al sesto posto (con 34,550 punti, sempre con esercizi al cerchio, con la palla, con le clavette e con il nastro). Nella categoria Junior 2, bel terzo posto di Ludovica Serafini (La Fenice Spoleto), con 51,800 punti, esercizi al cerchio, con la palla, con le clavette e con il nastro). La sesta posizione è stata appannaggio di Jenny Bianconi (Fortebraccio Perugia) con 41,600 punti, mentre Tabatha Barberini si è piazzata al settimo posto con 41,500 punti. Per quanto riguarda la categoria Junior 3, da segnalare il brillante secondo posto ottenuto da Lavinia D’Amato, portacolori della Polisportiva La Fenice Spoleto. La ginnasta umbra, preceduta in classifica generale solo dalla marchigiana Talisa Torretti, ha totalizzato 49,500 punti, con esercizi al cerchio, con la palla, con le clavette e con il nastro. Raggruppamento Senior 1, quinta posizione per Rebecca Vinti della Fortebraccio Perugia con 48,850 punti.

Le fasi nazionali sono in programma il 21 e 22 aprile a Forlì.