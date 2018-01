Perugia, c’è l’ufficialità di Germoni

Da tre giorni si allena con la squadra, ma da stamani l’affare ha finalmente il crisma dell’ufficialità. Come attestato dalla foto tratta dal sito ufficiale Luca Germoni è un nuovo calciatore del Perugia. La Lazio, dopo averlo ripreso dal Parma, dove ha trovato poco spazio, lo ha girato in prestito fino a giugno alla società di Pian di Massiano. Ecco quindi che la prima evidente lacuna presente in organico, vale a dire quella del terzino sinistro, è stata colmata. Di seguito il comunicato che attesta la chiusura dell’operazione:

“La società AC Perugia Calcio comunica l’acquisizione a titolo temporaneo del difensore classe 1997 Luca Germoni dalla società SS Lazio.

Luca Germoni durante la prima parte della stagione calcistica 2017/2018 ha indossato la maglia del Parma Calcio 1913 con la quale ha collezionato 5 presenze“.

Una carriera ancora breve per il classe 1997 difensore nato a Roma e cresciuto nelle giovanili della Lazio dove dal 2014 al 2016 ha collezionato 41 apparizioni complessive. Nel 2016 il passaggio al primo club professionistico, la Ternana, dove scende in campo in 29 occasioni, contribuendo alla salvezza della squadra. A fine stagione arriva la chiamata del Parma, che gli dà però l’occasione di scendere in campo soltanto 5 volte. E ora l’occasione Perugia per rilanciarsi. Sinistro di piede, può giocare come esterno sinistro sia in difesa che a centrocampo. Versatilità che ha convinto Goretti a puntare su di lui per questa delicata seconda parte di stagione, dove il Grifo è chiamato a mettersi quanto prima al sicuro da brutte sorprese.