Perugia, la situazione a due giorni da Verona. Ammesso che si giochi…

Il Perugia fa rotta verso Verona. Ammesso naturalmente che si giochi. Il dubbio è venuto dopo la sentenza del Tar del Lazio che ieri ha sancito l’illegittimità della serie B a 19 squadre. Il match del Bentegodi ad oggi dovrebbe disputarsi regolarmente, ma è chiaro che in un contesto così ingarbugliato tutti gli scenari sono possibili.

Il compito di Alessandro Nesta, come di qualsiasi altro allenatore, è quello di pensare al campo e di preparare al meglio la squadra qualora la partita si dovesse giocare. Ed in effetti nulla è stato lasciato al caso stamane: dopo un’inizio in sala video per studiare il prossimo avversario dei Grifoni, tutti sul campo dell’antistadio per cercare di trovare le contromosse giuste in vista della sfida ai due grandi ex, l’allenatore Fabio Grosso e il centravanti Samuel Di Carmine, che dovrebbe partire titolare visto il caso Pazzini.

Essendo stata la seduta a porte chiuse, possiamo soltanto rendere contro della situazione legata agli infortuni e le assenze. Detto di Han che tornerà in gruppo a partire dal 31 ottobre (il giorno prima svolgerà l’ultimo controllo a Villa Stuart), trattasi di corsa contro il tempo per Mustacchio, ancora alle prese con la contusione rimediata a Salerno. Il numero 9 anche oggi era in palestra e sarà decisivo il provino che sosterrà domattina della rifinitura. Non c’era in campo nemmeno Cremonesi, che ha svolto un differenziato a scopo precauzionale, ma la sua presenza al Bentegodi non è in dubbio.

La presenza o meno di Mustacchio finirà inevitabilmente per condizionare le scelte di formazione del tecnico. Se in difesa non dovrebbero esserci dubbi con Ngawa, Yamiq, Cremonesi e Felicioli (che tornerà in Veneto da ex), dalla cintola in su potrebbero esserci delle difficoltà: Nesta potrebbe decidere di dirottare uno tra Dragomir e Kingsley sulla linea dei trequartisti, con il primo favorito per ovvi motivi. Davanti, ovviamente, Vido e Melchiorri.

Gli interrogativi ancora esistenti verranno sciolti nell’ultimo allenamento in città previsto per domani alle ore 10 ovviamente con i cancelli chiusi al pubblico. A seguire Nesta parlerà alla stampa e dopo pranzo partenza per Verona.