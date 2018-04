Rugby, domani la grande festa dei Draghi

La grande festa dei Draghi de La Supergomma comincerà domenica alle 15.30 al campo di Via del Cardellino con il fischio d’inizio dell’ultima partita di campionato contro il Gubbio. Ininfluente ai fini della classifica visto che i rossoverdi di coach Mario Pariboni hanno già vinto matematicamente il campionato con la vittoria di domenica scorsa a Pian di Massiano contro il Perugia. Ma c’è da giurare che si tratterà di partita vera perchè il Gubbio è l’unica squadra fin qui imbattuta contro il XV ternano grazie al pareggio ottenuto nel match di andata in casa dei Lupi. Sarà partita vera perchè i Draghi vogliono chiudere con l’ennesima vittoria questa cavalcata trionfale e poi lasciarsi andare con i festeggiamenti con un lungo terzo tempo che si prolungherà fino a tarda sera. Domenica in campo anche i ragazzi della FTGI Curiana che scenderanno in campo alle ore 11 a Villa Adriana contro gli Amatori Tivoli. Weekend a Parma invece per il mini rugby categorie Under 6-8-10-12-14 per il 30° Memorial Amatori. Nella Cittadella del Rugby a Moletolo ci saranno oltre 2200 giocatori dai 5 ai 14 anni provenienti da oltre 150 squadre tra cui alcune addirittura dall’Irlanda. Il Terni Rugby si presenterà al gran completo con addirittura due formazioni per la categoria Under 8.

30° MEMORIAL AMATORI – I NUMERI

24 i campi da gioco nella giornata di domenica, oltre allo stadio “Lanfranchi” per le finali

2200 bambini dai 5 ai 14 anni

312 tra allenatori e accompagnatori

1450 circa tra atleti e tecnici che pernotteranno almeno una notte nelle strutture di Parma. Oltre 3000 compresi genitori e parenti

5000 circa tra familiari e simpatizzanti che frequenteranno Moletolo nella due giorni del torneo

3000 i pasti serviti tra sabato e domenica

200 circa i volontari impegnati nel fine settimana

37 società provenienti dall’Irlanda (Old Wesley) e da 11 regioni Italiane dal Piemonte al Veneto fino dalla Campania

156 le squadre in campo nei due giorni di gare

429 le partite totali comprese le finali nella due giorni di gare

Le società partecipanti: Amatori Parma, Etruschi Livorno 1995, Amatori Napoli, Experience School l’Aquila, L’Aquila, Polisportiva V. Maroso Terni Rugby, Lions Amaranto Livorno, Cus Pavia, CUS Milano, As Rugby Milano, Gispi Prato, Viterbo 1952, Unione Rugby Capitolina, Jesi, Piacenza Rugby Club, Cernusco, Livorno, Colorno, Varese, Old Wesley (Irlanda), Fiamme Oro, Parco Sempione, U.S. Primavera, Petrarca Padova, Amatori & Union Milano, Parabiago, Frassinelle, Villa Pamphili, Viadana, Cus Genova, Reggio Young, Parma Young, Modena, Nuova Rugby Roma, Lazio Junior, Noceto, Junior Asti Rugby.