Rugby, in serie C la Barton Rugby Perugia perde lo scontro diretto contro il Gubbio

La Barton Rugby Perugia perde in casa contro il Gubbio con il punteggio di 12-26. L’incontro è stato quasi a senso unico, con i biancorossi che sono stati veramente in partita solo dalla seconda metà della ripresa mentre nel primo tempo hanno avuto la possibilità di calciare solo un piazzato, non centrando poi i pali.

“Il Gubbio ha conquistato il bonus meritatamente”

: esordisce coach Marco Bresciani.

“Perugia – prosegue – ha cominciato a giocare a metà del secondo tempo segnando due mete, troppo tardi per reagire e recuperare lo svantaggio. Meritano di essere sottolineate – conclude Bresciani – le ottime prove di Peter Rios e Battistacci”.

Con questa vittoria Gubbio conferma il secondo posto in classifica dietro a Terni. La Barton ritornerà in campo domenica 18 marzo a casa del Città di Castello, per la partita valida per la quinta giornata di ritorno del campionato interregionale di serie C, girone Umbria e Marche.

Barton Rugby Perugia – Gubbio 12-26

Perugia: Perna, Cetra, Lucarelli, Gabrielli, Peter Rios, Gallina, Ciotti, Rossetti, Degli Esposti, Piermatti, Capitini, Bellezza M., Bellezza A., Battizzocco, Patiti. Entrati: Volpa, Nunzi, Barbalata, Mariani, Falcinelli, Puica, Battistacci. All.: Bresciani, Giorgetti ed Ignozza.

Gubbio: Sheshi, Pretotto, Fiorucci, Caroli, Capannelli, Fumanti, Rossi F., Rossi M., Lacharrete, Pascolini, Tomassoli, Ghirelli, Fecchi C., Gori, Fecchi L.. Entrati: Terzetti, Fusi, Micale G., Micale T., Bellezza, Stefani, Ragnacci.

Punti Perugia – Mete: Bellezza M., Gallina. Trasformazione: Puica.

Punti Gubbio – Mete: Rossi F., Gori, Pretotto, Fecchi. Trasformazioni: 3 Tomassoli.