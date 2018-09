Tennis, Matilde Paoletti campionessa italiana Under 16 di doppio

Matilde Paoletti mette un’altra firma di prestigio sul tennis giovanile italiano. La talentuosa portacolori dello Junior Tennis Perugia, cresciuta anno dopo anno insieme al Maestro Andrea Grasselli, ha vinto infatti il titolo italiano Under 16 di doppio ai Campionati Nazionali che si sono disputati al Tennis Club Foggia. Cambia la compagna di avventura, visto che un anno fa Matilde aveva conquistato lo Scudetto Under 14, sempre di doppio, insieme alla bergamasca Lisa Pigato; stavolta a festeggiare insieme a lei è l’aretina Matilde Mariani. Le ‘Matildes’ hanno battuto in finale la coppia composta dalla pugliese Eleonora Alvisi e dalla toscana Asia Serafini con il punteggio di 64 26 107 al termine di una sfida a dir poco avvincente. Il cammino delle vincitrici prima della finale è stato contraddistinto dalle affermazioni su Modesti-Zucchini (76 76), Bongiovanni-Forcisi (60 61), Caldera-De Ponti (75 62). Un nuovo tassello ad impreziosire il mosaico di successi per la classe 2003 da anni nel giro delle nazionali giovanili, che al primo anno nella categoria Under 16 ha subito strappato un Tricolore in una rassegna di grande livello. Nel tabellone di singolare, la corsa di Matilde Paoletti si è invece arrestata in semifinale, contro Eleonora Alvisi che ha avuto la meglio col punteggio di 75 61 (in precedenza vittorie su Forcisi 61 61, Di Pietro 61 64, Zanolini 64 61 e Ruggeri 63 75). Al settimo cielo per il nuovo Scudetto anche lo Junior Tennis Perugia dei Maestri Tarpani, Grasselli, Vazzana e Lillacci già vincitore nel 2018 del Tricolore con la formazione Over 40 Maschile e nel 2017 per ben tre volte sul tetto d’Italia (Over 40 Maschile, Under 16 Maschile e come sopracitato Matilde Paoletti doppio Under 14 femminile).