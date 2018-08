Tennis, scocca l’ora dei campionati Under 13

Tutto pronto allo Junior Tennis Perugia per i Campionati Italiani Assoluti Under 13 Maschili, che vedranno protagonisti i migliori prospetti del futuro sui campi in terra rossa del circolo di via XX settembre. Da domenica scatterà la due giorni delle qualificazioni, mentre da martedì prenderà il via il tabellone principale del singolare e successivamente quello di doppio.

“Una rassegna molto interessante, che darà modo di vedere all’opera sicuri protagonisti del tennis futuro – dice il Maestro Andrea Grasselli, direttore tecnico del torneo -. Lo Junior Tennis Perugia è davvero orgoglioso di poter ospitare una rassegna così importante anche perché da sempre particolarmente attento al tennis giovanile ed alla crescita degli atleti”.

Non mancheranno quindi i motivi di interesse per un evento che chiamerà a raccolta talenti da tutta la penisola. Con la pattuglia umbra pronta a dare battaglia. Saranno cinque infatti gli alfieri della nostra regione protagonisti della manifestazione.

Corrado Chieffo tesserato per il circolo ospitante è l’unico inserito direttamente nel tabellone principale, avendo vinto i campionati regionali poche settimane fa.

Gli altri quattro Under 13 umbri partiranno invece dalle ‘quali’, stiamo parlando di Stefano Forlucci e Lorenzo Rossi anche loro portacolori dello Junior Tennis Perugia, di Luca Brufani del Circolo Tennis Foligno e Leonardo Moretti della Tennis Training School. Per quanto riguarda le classifiche, tra i giocatori aventi diritto alla partecipazione i migliori nel ranking (3.1) sono Filippo Mazzola (New Le Magnolie Roma), Adriano Barbaro (Tc Genova), Matteo Ceradelli (Vavassori Tennis Team Palazzolo sull’Oglio), Matteo Covato (Match Ball Mascalucia Catania), Alessandro Versteegh (Tc Milano). Per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile rimanere costantemente aggiornati consultato il sito web www.juniorperugia.it ed il profilo facebook ufficiale del circolo