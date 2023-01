La 5° edizione della Terni Braconi Half Marathon, la Metà Mezza e un super montepremi

La Braconi Terni Half Marathon raddoppia. Domenica 15 gennaio con la Mezza Maratona più veloce dell’Umbria, nell’evento organizzato da #iloverun Athletic Terni ecco la novità della Metà Mezza. La gara sulla distanza di 21,097 km omologata Fidal, ormai di respiro internazionale, è inserita nel calendario Fidal nazionale e nel World Athletics Global Calendar ed assegnerà punti nel ranking World Athletics.

DA TUTTO IL MONDO Oltre 400 gli iscritti provenienti da più di cento società. Saranno rappresentate praticamente tutte le regioni italiane: dalla Sicilia alla Sardegna, dalla Campania alla Calabria passando per Molise, Abruzzo, Veneto, Lazio, Marche, Emilia Romagna e Lombardia. Presenti podisti da ogni continente ad eccezione dell’Oceania. Pieni gli alberghi del territorio per accogliere partecipanti provenienti da Spagna, Germania, Francia come anche dall’Africa, dall’America Centrale e persino dalle Filippine.

Il PERCORSO omologato da classificatori ufficiali si snoda all’interno del centro storico. La Mezza Maratona prevede un circuito di circa 10.433 metri da ripetere due volte con rettilineo finale di 231 metri. Un totale di 21.097 metri omologati Fidal con partenza e arrivo in via Leopardi. Il tracciato veloce e le condizioni climatiche favorevoli rendono la corsa attrattiva per tutti i podisti che puntano a raggiungere prestazioni importanti e migliorare il proprio primato personale. Per l’edizione 2023 è prevista anche la novità della Metà Mezza, gara su distanza ibrida non omologata Fidal di 10.660 metri che si svolgerà su un unico giro più lancio iniziale. Lo start alle ore 10, la manifestazione è aperta agli atleti con disabilità tesserati Fispes.

GLI SPONSOR La Braconi Terni Half Marathon è tra le corse più apprezzate e partecipate del centro Italia proprio in ragione di un percorso progettato per essere particolarmente veloce. La collocazione a metà gennaio, in particolare, risulta particolarmente stimolante ed utile per chi si trova in fase di preparazione delle maratone invernali di cui la Braconi Terni Half Marathon costituisce un importante test di verifica e preparazione. Official sponsor dell’evento lo Studio di Radiologia Braconi, la Fondazione Carit e Centralcar che l’organizzazione ringrazia per il fondamentale supporto e sostegno ad un montepremi mai così ricco.

IL MONTEPREMI Oltre ai premi individuali sono previsti bonus di società in base ai piazzamenti. Nella Mezza Maratona in palio 250 euro per il vincitore maschile e la vincitrice femminile della classifica generale, 200 euro per il secondo e la seconda, 150 euro per il terzo e la terza, 100 euro per il quarto e la quarta, 80 euro per il quinto e la quinta. Per gli italiani al traguardo nei primi tre posti, maschile e femminile, rispettivamente 120, 100 e 80 euro. Previsti bonus per vincitore e vincitrice in base al tempo di arrivo: 200 euro sotto 1h04′ tra gli uomini e 1h13′ tra le donne, 500 euro sotto 1h03′ tra gli uomini e 1h12′ tra le donne, 1.000 euro sotto 1h02′ tra gli uomini e 1h11′ tra le donne. Per quanto riguarda la novità della Metà Mezza (gara su distanza ibrida non omologata Fidal di 10,660 km) premiati con materiale sportivo offerto da Diadora i primi tre della classifica assoluta maschile e femminile ed i vincitori di categoria. Premi anche per le società che raggiungeranno almeno 40 punti nella speciale classifica che assegnerà 3 punti agli atleti che concluderanno la Mezza Maratona e 1 punto a chi terminerà la Metà Mezza. Per la prima società classificata un premio di 200 euro, 150 per la seconda, 120 per la terza, 100 per la quarta, 70 per quinta, 30 euro dalla sesta alla decima. Sempre per i gruppi sportivi bonus di 200 euro per chi supera 100 punti e super bonus di 500 euro (non cumulabile con il precedente) per chi supera i 150.

IL CHARITY PROGRAM Anche quest’anno Athletic Terni, gli sponsor e la Braconi Terni Half Marathon sostengono progetti di solidarietà e inclusione. Il Charity Program della 5° edizione sarà legato al progetto “Sosteniamo Flavia”. Flavia è una bambina di 12 anni affetta da una rarissima malattia genetica e metabolica descritta a livello scientifico solo nel 2020 (ad oggi 40 casi al mondo e 2 in Italia). Attualmente è seguita dal dottor Diego Martinelli del reparto di malattie metaboliche dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma. A correre al fianco di Flavia c’è l’associazione “SosteniAmo Terni” nata nel luglio 2020, durante la pandemia, per volere di sette amici tra cui il presidente Luca Angelelli, il cui scopo è quello di aiutare laddove ce ne fosse bisogno. Siamo orgogliosi di correre anche noi accanto a Flavia.

LE BICI ELETTRICHE Grazie al suo tracciato particolarmente veloce, la Braconi Terni Half Marathon è la gara preferita dagli atleti a caccia del primato personale. La scelta della tattica di gara è fondamentale e solo una giusta frequenza dei cambi permette di gestire al meglio le energie. A seguire i partecipanti lungo il veloce percorso cittadino saranno anche nella 5° edizione le bici elettriche di Marmore e-Bike. Le bici elettriche seguiranno il primo, la prima donna e il chiudi gara. Il mezzo ideale per passare qualche ora per immergersi nella natura e godersi a pieno gli incantevoli paesaggi del nostro meraviglioso territorio.

IL CRITERIUM CITTA’ DI TERNI La 5° Braconi Terni Half Marathon sarà l’evento di apertura della prima edizione del Criterium Città di Terni, speciale classifica riservata agli atleti che gareggeranno nelle tre manifestazioni Fidal di interesse nazionale: Braconi Terni Half Marathon (21 km, 15 gennaio), Maratona di San Valentino (42 km, 19 febbraio) e Stad10 (10 km, 16 marzo). Gli atleti saranno divisi in categorie in base alla fascia d’età e riceveranno un punteggio tanto più basso quanto migliore sarà il piazzamento (1 punto al primo, 2 al secondo, 3 al terzo è così via). Vinceranno i primi tre che avranno totalizzato meno punti alla fine delle tre gare. “Siamo molto felici di poter iniziare una collaborazione tra le principali associazioni podistiche di Terni, per promuovere il nostro movimento e incentivare la partecipazione agli eventi Fidal ternani inseriti nel calendario nazionale della federazione. Le tre manifestazioni rappresentano i principali eventi podistici dell’anno nel nostro territorio, anche dal punto di vista dello sforzo organizzativo, e siamo sicuri che la partecipazione sarà numerosa. Alla fine ci sarà un evento di premiazione dei vincitori, un’occasione per rilanciare l’iniziativa per gli anni a venire” dicono i presidenti Leonardo Bordoni (Athletic Terni), Luca Moriconi (Amatori Podistica Terni) e Alessandro Ocagli (Ternana Marathon Club).

