Gubbio al centro dell’European Humanism in the making della Lumsa

GUBBIO – Dall’8 al 12 luglio la sede LUMSA di Gubbio nel quartier generale del complesso di S. Martino, ospiterà la Summer School “EUROPEAN HUMANISM IN THE MAKING” organizzata dalla FUCE – Federazione delle Università Cattoliche Europee e dalla UCSIA – University Centre Saint-Ignatius Antwerp, alla quale parteciperanno 22 studenti provenienti da 9differenti Paesi (Ucraina, Georgia, Polonia, Slovacchia, Libano, Italia, Spagna, Belgio e Francia). « La città rafforza il suo profilo di crocevia di cultura e formazione internazionale – sottolinea il sindaco Filippo Mario Stirati – con le attività di master e summer school di alta specializzazione della LUMSA – Libera Università Maria Santissima Assunta. Lungimirante l’accordo siglato tra Comune e altri entri e istituzioni, con le opportunità post-laurea, segnale della piena attività di Gubbio come polo universitario, anche in collegamento con l’altra importante esperienza dell’Università di Perugia con i Corsi di specializzazione in Beni storico-artistici ». Nel mese di giugno la LUMSA ha messo a segno il convegno ‘IN PRINCIPIO ERA LA RELAZIONE: L’EDUCAZIONE TRA CURA ED EMPATIA’, e gli workshop della Scuola di Psicoterapia del Consorzio Humanitas. Ora, la ‘summer school’ vedrà la presenza di numerosi docenti provenienti da varie Università d’Europa e, per cinque giorni, gli studiosi si impegneranno nell’analisi delle radici europee e della loro valorizzazione nell’attuale contesto di globalizzazione. Sono previste anche due lezioni aperte al pubblico; la prima, lunedì 8 luglio alle ore 19 presso la Biblioteca Sperelliana sul tema ‘MUSLIM HUMANISM AND EUROPE, BEYOND PAST MISCONCEPTIONS AND TOPICAL MISUNDERSTANDING’; la seconda, giovedì 11 luglio sempre alle ore 19 presso la Sala Trecentesca del Municipio di Gubbio, sul tema ‘MY EUROPE’. Saranno sviluppate e approfondite cinque macro-tematiche: coscienza e storia europea, letteratura, arti, traduzioni e identità europea, l’approccio europeo alla scienza e alla tecnologia, l’umanesimo sociale europeo, governance, democrazia e impegno civico: oltre le differenze. La finalità è quella di riscoprire e rivalutare gli elementi strutturali che hanno caratterizzato la vita europea, in primis l’Umanesimo, con le sue declinazioni antropologiche. In queste declinazioni sono rintracciabili le peculiarità dell’europeismo che la Summer School eugubina intende riscoprire e riproporre: l’etica cristiana, la morale civica, la cultura, il pensiero, le arti, la democrazia, la diplomazia aperta, la libertà di circolazione, lo sviluppo economico, il benessere, la pace.