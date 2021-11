Presentata la nuova giunta di Città di Castello

“La nuova giunta comunale mette competenze, esperienze e voglia di fare espressione di tutte le realtà del territorio al servizio di un progetto politico che punta allo sviluppo delle potenzialità di Città di Castello nell’economia, nella cultura, nel sociale, attraverso il ricambio generazionale della classe dirigente e il dialogo con i cittadini”. Il sindaco Luca Secondi ha presentato stamattina l’esecutivo che governerà la città, sottolineando di aver “onorato l’impegno di costruire una squadra giovane e capace, con cinque componenti su sette tra i trenta e i quarant’anni di età e sei laureati, che farà tesoro delle importanti conoscenze amministrative maturate dai componenti più esperti e lavorerà alle scelte fondamentali per la città insieme a tutto il consiglio comunale, riconoscendo all’assemblea elettiva la pienezza del ruolo di controllo e indirizzo che le è proprio”. Nella nuova giunta sono stati chiamati Giuseppe Stefano Bernicchi, vice sindaco con deleghe allo Sviluppo Economico, all’Urbanistica e alla Partecipazione; Michela Botteghi, assessore alla Cultura, al Patrimonio e al Personale; Rodolfo Braccalenti, assessore ai Servizi Demografici, alla Polizia Municipale, alla Mobilità, alla Viabilità, all’Innovazione Digitale e alla Semplificazione Amministrativa; Benedetta Calagreti, assessore alle Politiche Sociali e alla Protezione Civile; Riccardo Carletti, assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport; Letizia Guerri, assessore al Commercio, al Turismo, alla Scuola e alle Politiche Giovanili; Mauro Mariangeli, assessore al Bilancio e all’Ambiente. “La definizione della giunta rispecchia i criteri di rinnovamento che ci siamo dati in campagna elettorale e rispetta la rappresentanza politica espressa dalle urne”, ha spiegato Secondi, chiarendo come “proprio in considerazione della composizione della maggioranza consiliare determinata dagli elettori non sia stato possibile ricomprendere La Sinistra per Castello all’interno dell’esecutivo”. “Sia io che i componenti della giunta e i consiglieri comunali che sosterranno il governo cittadino – puntualizza il sindaco – consideriamo però La Sinistra per Castello parte integrante del progetto che ha ottenuto il consenso della maggioranza dei cittadini e lavoreremo per assicurare il pieno coinvolgimento nelle scelte amministrative di una parte politica che è importante per concretizzare l’idea di città con cui ci siamo presentati agli elettori”. Nel presentare i membri della giunta, Secondi si è soffermato sulla la scelta del vice sindaco Bernicchi, “che risponde alla volontà di aprire un canale di dialogo costante e costruttivo con la comunità di Città di Castello, attraverso una figura preparata e apprezzata, capace di assicurare la partecipazione fattiva dei tanti cittadini che nella recente tornata elettorale hanno mostrato voglia di contribuire alle scelte di governo”. Tra i primi obiettivi il sindaco ha indicato “la riorganizzazione e il potenziamento della macchina comunale per dare efficacia all’azione amministrativa”, precisando di non essersi riservato deleghe “per avere la maggiore agibilità possibile nei rapporti con i comuni dell’Alta Valle del Tevere e con le istituzioni sovraordinate, a cominciare dalla Regione, in modo da instaurare la collaborazione che permetta di raggiungere obiettivi condivisi su temi importanti, come la Sanità e le infrastrutture”.

Sindaco

Luca Secondi, 41 anni, laureato in Scienze Politiche. Collaboratore nell’impresa agricola di famiglia, è stato vice sindaco dal 2020 al 2021, assessore comunale dal 2011 al 2021 con deleghe all’Ambiente, ai Trasporti, al Personale, ai Lavori Pubblici, alla Polizia Municipale. Presidente consiglio comunale di Città di Castello dal 2006 al 2011, è stato consigliere provinciale dal 2009 al 2014 e vice presidente della commissione Controllo e Garanzia della Provincia di Perugia.

Vice Sindaco, con deleghe allo Sviluppo Economico, all’Urbanistica e alla Partecipazione

Giuseppe Stefano Bernicchi, 64 anni, laureato in Ingegneria Civile. Fino al 1991 ha esercitato l’attività libero professionale ed è stato docente di scuola secondaria di secondo grado e università. Dipendente dal 1991 e dirigente dal 2007 dell’AUSL Umbria 1, è stato presidente di Sogepu dal 2005 al 2013. Presidente del Rotary club di Città di Castello dal 2002 al 2003, è stato membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello dal 2014 al 2017 e dal 2018 è componente del consiglio direttivo dell’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio di Città di Castello.

Assessore alla Cultura, al Patrimonio e al Personale

Michela Botteghi, 40 anni, laureata in Giurisprudenza. Avvocato dal 2009, svolge la professione forense nel proprio studio dal 2011. Assessore comunale uscente con deleghe al Patrimonio, alla Viabilità, alla Polizia Municipale, ai Servizi Demografici e alla Partecipazione, è componente del consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A) di Perugia.

Assessore ai Servizi Demografici, alla Polizia Municipale, alla Mobilità, alla Viabilità, all’Innovazione Digitale e alla Semplificazione Amministrativa

Rodolfo Braccalenti, 55 anni, tecnico elettronico ed elettrotecnico diplomato. Impiegato addetto ai Sistemi Informativi e al Service Desk di Aboca Società Agricola Spa, dal 1988 al 1996 è stato dipendente del Crued Servizi Informatici Spa di Perugia. Dal 2016 al 2020 è stato vice presidente delle Acli provinciali di Perugia e attualmente è coordinatore delle Acli Alto Tevere e presidente provinciale della Lega Consumatori di Perugia. Impegnato nel mondo del volontariato come responsabile della Pro Loco e del Circolo Acli di Titta, è segretario del circolo “Pino Zamponi” di Badiali e membro della segreteria comunale del PD.

Assessore alle Politiche Sociali e alla Protezione Civile

Benedetta Calagreti, 36 anni, laureata in Giurisprudenza, con un master in Marketing e Comunicazione. Attualmente dipendente della Provincia di Perugia, è consigliere comunale uscente. Ha lavorato presso la redazione umbra del quotidiano Il Messaggero e nell’ufficio comunicazione del vice ministro Andrea Olivero presso il Mipaaf. Attiva nel mondo del volontariato come consigliere Avis da oltre dieci anni, dal 2021 è presidente dell’Aido di Città di Castello.

Assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport

Riccardo Carletti, 43 anni, istruttore di nuoto diplomato, ha lavorato alle dipendenze della Provincia di Perugia dal 2009 al 2013. Assessore comunale dal 2011 con deleghe al Commercio, al Turismo, all’Innovazione digitale, alle Politiche Giovanili, è stato consigliere comunale dal 2006.

Assessore al Commercio, al Turismo, alla Scuola e alle Politiche Giovanili

Letizia Guerri, 31 anni, laureanda in Giurisprudenza, ha perfezionato competenze in Diritto e Management dell’impiantistica Sportiva. Specializzata in progettazione culturale e valorizzazione del territorio, social media e comunicazione politica, dal 2012 lavora nel settore dell’organizzazione di eventi in ambito culturale e sportivo. Membro della direzione nazionale del Partito Democratico è consigliere comunale uscente.

Assessore al Bilancio e all’Ambiente

Mauro Mariangeli, 62 anni, laureato in Giurisprudenza. Impiegato presso l’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria, è stato assessore comunale ed è l’attuale segretario del Partito Democratico di Città di Castello.