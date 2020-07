A Orvieto e Foligno superati 41 gradi. Terni 38,3 e Perugia 37,8.

Sono state Orvieto con 41,5 gradi e Foligno 41,1 le città umbre più calde in questo giovedì di fine luglio. Ma il muro dei 40 gradi è stato superato in tante altre località, tra cui a Bastia Umbra (40,3) , Massa Martana (40,2) , in altre zone interne. Il grande caldo si è fatto sentire anche nei due capoluoghi : a Perugia sono stati registrati 37,8 gradi , a Terni 38,3. Così nelle altre città: Spoleto (39), Todi (38,8) , Città di Castello (38,7), Narni Scalo (39,8) , Norcia (36,1) , Cascia (37,5), Gubbio (36,7) ,Amelia (38,5) , Petrignano di Assisi (38). Sul fronte delle previsioni meteo per domani si attende cielo sereno e temperature ancora in aumento.