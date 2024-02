Frontale tra Valfabbrica e Casacastalda: muore 78enne. Due feriti

Un uomo di 78 anni è morto e altre due sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 318 tra gli svincoli di Valfabbrica e Casacastalda. L’incidente ha coinvolto tre veicoli ed è avvenuto in un tratto dove c’è uno scambio di carreggiata. La vittima, originario delle Marche, era a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata con un’auto medica della Misericordia di Fossato di Vico. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 78enne. Saranno gli agenti della polizia Stradale a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I due feriti (un medico e l’autista della Misericordia) sono stati trasportati all’ospedale di Branca ma non sono in pericolo di vita. Nell’incidente è stata coinvolta una terza auto senza particolari conseguenze.