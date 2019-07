Gubbio, consegnati gli attestati ai giovani del progetto “City Angels” dedicato alla cultura e al restauro dei beni comuni

GUBBIO – Sono stati consegnati ieri pomeriggio, 29 luglio, presso la sede del Comune in Piazza Grande gli attestati ai giovani partecipanti del progetto ‘SENSO CIVICO CERCASI – CITY ANGELS’, che per due settimane hanno animato il centro storico con interventi di cura e restauro. L’iniziativa, promossa dal Rotary Club Gubbio e dal Comune di Gubbio, con la collaborazione di vari soggetti pubblici e privati, tra cui i Quartieri e l’Università dei Muratori, rafforza nei giovani il senso civico, il riconoscimento del valore della cosa pubblica e del bene comune, l’appartenenza e il rispetto delle regole. Erano presenti per l’amministrazione comunale l’assessore Simona Minelli, per il Rotary Gioacchino Minelli neo Governatore del Distretto Rotary comprendente Umbria, Marche, Abruzzo e Molise, il presidente del Rotary Gubbio Stefano Pisoni e Lucia Bellucci che ha curato il coordinamento del progetto. Soddisfazione unanime e plauso ai 13 ragazzi partecipanti che per 2 settimane, organizzati in “squadre” coordinate e guidate da Tutor Daniele Angeloni, Giuseppe Baldoni, Gino Allegrucci, Giuseppe Ercoli e Giuseppe Minelli, hanno portato a compimento le attività prefisse, anzi ne hanno aggiunte alcune con ‘vero senso civivo’, ha sottolineato l’assessore Minelli, ripulendo ad esempio il vetro della lunetta del Portone del palazzo dei Consoli, contenente l’affresco della ‘Madonna col Bambino’: « E’ fondamentale il lavoro di rete, che è sempre vincente – ha proseguito l’assessore – e i risultati migliori si ottengono con progetti concreti in tempi brevi, come questi. Davvero un bellissimo esempio di ottimismo e appartenenza ». Entusiasti i 13 ragazzi Arianna Di Paoli, Desireè Tertulliani, Benedetta Marsili, Iris Giannone, Rachele Atzei, Giorgio Gini, Marco Scaglietti, Manuele Minelli, Michelangelo Pierotti, Giovanni Pelicci, Alexandro Vispi, Lorenzo Poli, Luca Gnagni, che si sono adoperati per realizzare i lavori, in particolare la pulizia del Portone del Palazzo dei Consoli, la sistemazione del chiostro del Palazzo Panfili in piazza Bosone a S. Martino dove verrà apposta una targa, la ripulitura del muro del Sagrato della Chiesa di S. Agostino. « Porteremo questa modalità di progetto anche negli altri territori del Distretto Rotary – ha dichiarato il Governatore Minelli – perché è un esempio di come si possa tramandare ai giovani la conoscenza degli adulti, in un arricchimento per tutta la collettività ». Lucia Bellucci ha rivolto un plauso e un ringraziamento a tutti gli sponsor e partecipanti: « Il valore delle “Borse lavoro” messe a disposizione dall’amministrazione comunale di 150,00 euro l’una è simbolico e l’impegno dei giovani è andato ben al di là di quanto previsto ». Lo ha confermato anche il presente Rotary Pisoni: « Hanno lavorato complessivamente per 700 ore per 2 settimane e davvero hanno dato lustro alla nostra associazione e alla città intera ». L’augurio è che si possano aumentare i progetti e le ore a disposizione, per fare più e meglio. Una cartella realizzata dal Rotary con la collaborazione dell’artista eugubina Lucia Bellucci, è stata consegnata ai collaboratori presenti.