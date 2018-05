Bancomat fatto saltare in un centro commerciale, si cercano i malviventi

PERUGIA – Nel Centro Commerciale in via Settevalli, nel corso della notte è stato fatto esplodere lo sportello della Banca Toscana. La banda di malviventi, preso il denaro contante dalla cassa, sono scappati facendo perdere le loro tracce. Il colpo è stato scoperto questa mattina quando si sono riaperti i negozi. Le indagini sono in corso per risalire ai malviventi. Gli agenti della Questura di Perugia e la Scientifica, intervenuti sul posto, stanno operando per tutti gli accertamenti del caso. Tre le varie attività messe in campo, i militari stanno vagliando le telecamere di videosorveglianza del centro commerciale, per cercare elementi utili per incastrare gli autori del colpo messo a segno. Sull’entità del bottino sono invece ancora in corso accertamenti.