Le previsioni meteo in Umbria ed in Italia fino a mercoledì 14 aprile

Dopo la “frustata “di freddo e gelo che nei giorni scorsi ha interessato la penisola, causando non pochi danni ai sistemi ecologici e agricoli, l’Italia da oggi sabato 10 inizia ad essere interessata da correnti più temperate e umide provenienti dal mediterraneo occidentale. Pertanto, cambia completamente il quadro meteorologico che interesserà il paese nei prossimi giorni almeno fino a mercoledi 14 con prevalenza di nubi associate a precipitazioni per lo più sparse e non particolarmente abbondanti e con temperature nel complesso più miti che si avvicinano alle medie del periodo. In dettaglio la previsione: oggi sabato 10 nuvolosità in aumento che dalle regioni tirreniche invaderà tutto il centro-nord e la Campania con piogge sparse più probabili su Liguria e alta Toscana; domani domenica 11, precipitazioni in intensificazione su tutto il nord e Toscana e localmente anche sul resto delle regioni centrali e Campania; lunedì 12 ancora nuvolosità estesa al centronord con piogge più insistenti su Liguria , Toscana e Triveneto, possibili nevicate sui rilievi alpini al di sopra dei 1200 metri; martedì 13 nubi e precipitazioni saranno più presenti al centro e Campania dove non mancherà anche l’occasione per locali temporali , possibili nevicate sui rilievi appenninici centro settentrionali al di sopra dei 1500 metri; mercoledi 14 generale miglioramento al nord, mentre al centro–sud insisteranno ancora nubi e piogge, temperature in lieve calo e ventilazione in orientamento da nord.

Sull’Umbria le gelate di giovedi 8 aprile sono state (purtroppo) di forte intensità registrando per il periodo di aprile dei veri e propri record almeno consultando i dati degli ultimi 40 anni con punte di freddo anche di meno 6-7 nelle aree vallive. Tuttavia, da oggi sabato 10, anche l’Umbria inizia ad essere interessata dalle correnti più miti e umide provenienti dal Tirreno e nella giornata avremo cieli per lo più nuvolosi ma scarse saranno le possibilità di piogge; per domani domenica qualche isolata pioggia potrà venire ad interessare la regione sin dalla mattinata. Comunque per l’Umbria le possibilità di precipitazioni ,seppure sempre a carattere sparso, potranno divenire più consistenti tra lunedì 12 e martedì 13 . Per tutto il periodo le temperature si porteranno sui valori medi del periodo con una tendenza a diminuire a partire da martedì 13.