Tempo variabile, tra schiarite e piogge, per tutta la settimana

La perturbazione in transito oggi lunedi 9 aprile ha riportato condizioni autunnali su molte regioni del centro-nord dell’Italia e Sardegna con nuvolosità estesa e abbondanti precipitazioni sulle regioni tirreniche ed interne del centro. Domani 10 la perturbazione lascerà la penisola, ma per l’intera settimana, il nord e parte del centro e la Sardegna si troveranno sotto l’azione di una vasta depressione centrata tra la penisola Iberica e la Francia che, a fasi alterne, porterà su queste aree del paese altre importanti precipitazioni, invece al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di tempo poco nuvoloso o velato con scarse probabilità di piogge. Pertanto, in dettaglio avremo: domani 10 gnerale miglioramento del tempo con ampie schiarite in tutto il paese, residue precipitazioni sul settore alpino e sul nord-est, temperature nel complesso miti; mercoledi 11 aumento di nubi al nord e sulla Toscana con rovesci e temporali sopratutto sul nord-ovest, sul resto del centro variabile con rovesci sparsi, peggioramento in serata con temporali, tempo stabile al sud e Sicilia; giovedi 12 e venerdi 13 ancora tempo prevalentemente perturbato al nord con precipitazioni, variabile al centro, poco nuvoloso al sud; sabato 14 peggioramento sulla Sardegna e Sicilia con piogge in estensione al resto del sud e parte del centro, poco nuvoloso al nord,, ed infine, domenica 15, variabilità sull’intero paese con rovesci sparsi durante il pomeriggio.

Sull’Umbria oggi lunedi 9 piogge estese, più abbondanti sui settori occidentali, hanno riportato condizioni di tempo perturbato, ma domani martedi 10 avremo un netto miglioramento con ampie schiarite che si estenderanno in parte anche alla mattinata di mercoledi, mentre dal pomeriggio avremo un peggioramento con rovesci e temporali in serata e nottata successiva, per giovedi e venerdi variabilità con si qualche rovescio sparso, ma non mancheranno occasioni per ampie schiarite. Fine settimana inizierà con cielo prevalentemente sereno nella mattinata di sabato e poi avremo un graduale aumento delle nuvolosità con rovesci in serata e variabilità con piogge sparse anche per domenica 15. Le temperature nell’intero periodo si manterranno nel complesso miti.

Gianfranco Angeloni Perugia Meteo