Boccette A1, Pantalla supera Assisi e vola al terzo posto

La Bonini infissi Pantalla vince lo scontro diretto contro Assisi per 5-1 e – complice anche la sconfitta del Dream Team Perugia contro il Valtopina sempre per 5-1 – conquista il terzo posto della classifica nel campionato regionale biliardo di serie A1, specialità boccette, giunto all’ottava giornata di ritorno. Per la Bonini si sono imposti Mirco Riganelli, Roberto Bilancini, Michele Bonini e le coppie composte da Ezio Brunori con Roberto Buratti e da Enrico Fiorucci con Valter Bonini. Per Assisi è andato al successo solo Luca Alessandrelli.

La capolista Trevi corsara a casa del Perugino’s Bar Magione dove si è imposta con un secco 6-0. Ottime, come sempre, le prestazioni del capitano Simone Proietti, di Altero Baldini, Stefano Palazzesi, Alessandro Nadery e delle coppie Mario Antonini-Fabio Buccolini e Luca Ricciola-Franco Trollini.

Successo de Il Birillo Tavernelle sul Bar Millefiori Città di Castello per 4-2 mentre hanno pareggiato Piroga Più e Asd Grifoni (3-3). Ha riposato il Piegaro.

Fino ad oggi delle 17 partite giocate Trevi ha vinto tutte le 8 partite casalinghe mentre di quelle disputate in trasferta 7, ne ha pareggiata 1 e persa 1. Ha una media punti di 4,59 ed è sempre più sola alla vetta della classifica con 78 punti, 16 in più della seconda Asd Grifoni. Mancano 3 giornate alla fine della regular season.

RISULTATI OTTAVA GIORNATA DI RITORNO: Bonini Infissi – Assisi 5-1; Dream Team – Valtopina 1-5; Birillo – Bar Millefiori 4-2; Perugino’s Bar – Trevi 0-6; Piroga Più – Asd Grifoni 3-3. Ha riposato: Piegaro.

CLASSIFICA: Trevi* 78; Asd Grifoni Perugia* 62; Bonini infissi Pantalla* 58; Dream Team Perugia, Il Birillo Tavernelle 57; Valtopina* e Assisi 54; Piegaro* 47; Piroga Più Santa Maria degli Angeli* 38; Perugino’s Bar Magione* 34; Bar Millefiori Città di Castello* 31. *hanno disputato una partita in meno nel girone di ritorno.