Covid Umbria, è una donna di Perugia la 82 esima vittima. Aveva 98 anni.

Mancava davvero poco per festeggiare i 100 anni alla donna morta in queste ore all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Era risultata positiva al Covid e due giorni fa è stata ricoverata al reparto di malattie infettive . E’ deceduta questa mattina, si tratta della 82 esima vittima in Umbria. Aveva 98 anni, era affetta da più patologie, per questo le sue condizioni sono state giudicate dai medici assai gravi sin dall’inizio. Purtroppo – malgrado lo sforzo dei medici – per l’anziana non c’è stato nulla da fare. La paziente era residente a Perugia, tanto che l’azienda ospedaliera ha immediatamente informato il Sindaco Andrea Romizi, oltre ad esprimere le condoglianze ai familiari dell’anziana.