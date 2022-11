Fir Umbria, primo concentramento femminile a Perugia

Giovani rugbiste in campo. Si è svolto ieri mattina (lunedì 7 novembre) il primo appuntamento under 15 e under 17 femminile del centro Italia. Le ragazze provenienti da Lazio, Toscana, Umbria e Marche si sono incontrate sul campo di Pian di Massiano, ospiti del Perugia Rugby Club 1969.

“E’ stata una bella giornata per ricominciare a giocare”, ha dichiarato il tecnico del comitato umbro della Fir, Alessandro Speziali. “C’era tanto entusiasmo – ha proseguito – e tanta voglia di fare. Le ragazze e le società, al primo appuntamento organizzato nella nostra regione, hanno risposto positivamente e questo ci dà la forza per continuare a lavorare. Erano presenti per l’Umbria la squadra di Perugia under 17 e Ternana under 15, quest’ultima frutto della collaborazione tra Ternana Rugby Club, Unione Orvietana Rugby e Foligno Rugby, a cui si sono aggiunte le atlete di Rugby Perugia Junior e Perugia Rugby Club 1969. Il progetto polo sud, fortemente voluto da Fir e dal comitato, è partito nel migliore dei modi; starà a noi potenziarlo ulteriormente”.

Le ragazze si ritroveranno di nuovo insieme domenica 20 novembre a Valdichiana.