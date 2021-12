L’Umbria con il tasso di incidenza più alto in Italia: 1485 casi Covid ogni 100 mila abitanti

L’Umbria in questo momento è la Regione messa peggio in Italia. Emerge dalla tabella dei dati sugli indicatori, aggiornata al 30 dicembre, che accompagna il monitoraggio settimanale dei casi Covid in Italia. Sono, infatti, quattro le regioni dove il tasso di incidenza dei casi Covid è sopra mille su 100 mila abitanti rispetto alla media nazionale che è di 783. In Umbria i casi sono 1.485 per centomila abitanti, in Lombardia 1.442, in Toscana 1.098, in Piemonte 1.021. Il tasso dell’Umbria, quindi, è il più alto. Più o meno il doppio della media nazionale, un primato che non può non preoccupare. Il valore più basso, invece, è in Molise con 207 casi e la Sardegna con 226 ogni 100 mila abitanti.