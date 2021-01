Scuola, slitta all’ 11 gennaio la riapertura. Inasprimento soglie Rt

Non si ritorna in classe il 7 gennaio alle superiori. Se ne riparla l’11, sempre che la condizione epidemiologia lo permetta. È la decisione presa dal governo. Elementari e medie riapriranno invece regolarmente il 7. Sul resto si va verso la zona arancione nei weekend. Quindi una zona gialla “rafforzata” nei giorni feriali, con il divieto di spostamenti tra le regioni, e una zona arancione nel fine settimana. Altra novità, come anticipato alcuni giorni fa da Umbria Domani, riguarda l’abbassamento della soglia dell’Rt che fa scattare il posizionamento nelle diverse fasce. La revisione della soglia del Rt, condivisa da tutte le regioni, prevede con 1 zona arancione e con 1,25 zona rossa. Sulla scuola ancora una volta le regioni hanno rischiato di andare in ordine sparso. Una vera e propria babele: il Friuli propendeva per il 1 febbraio, le Marche il 31 gennaio, Campania il 25 gennaio, l’ Emilia pronta alla riapertura per il 7 gennaio, stessa cosa la Toscana e il Trentino. Tornando alle soglie Rt , abbassate dello 0,25 , c’è da sottolineare che la decisione è la conseguenza dei numeri di questi giorni che stanno risalendo e che tre regioni presentano già un Rt superiore a 1 ed altre tre lo sfiorano.