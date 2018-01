Abuso di alcol e un ferito per i botti: il bollettino medico di Capodanno

CITTA’ DI CASTELLO – Nottata particolarmente complessa negli ospedali dell’Usl Umbria1. A Città di Castello nel 2016 si contano 635 parti e nessun nuovo nato per il 2018. Cinque gli accessi al pronto soccorso: uno scoppio di un petardo che ha colpito in testa una bambina di 8 anni. Ha riportato lieve ustione primo grado, lievi bruciature su berrettino e capelli.

Tre gli eccessi di alcol: un 18enne che stava festeggiando in piazza, un 26enne con un taglio su una mano e un altro investito da un passante dopo aver bevuto. Si trova attualmente in rianimazione.

A Città di Castello anche un trauma al ginocchio di una 41enne, inciampata con amica mentre ballava in discoteca e, nella caduta, di aver subito un trauma del ginocchio.

A Gubbio – Gualdo Tadino, l’ultimo nato nel 2016 è Lorenzo, residente a Gubbio e di 3,250 kg di peso. 415 i parti totali dell’anno. Per gli accessi al Pronto soccorso: un caso di trauma facciale e abuso etilico, accertamenti in corso; un caso di incidente domestico, tappo di sughero in un occhio, il paziente ha deciso di andare all’Oculistica dell’Ospedale di Ancona, sua città di residenza.

Ad Assisi due casi di abuso etilico. A Pantalla il 2017 si chiude con 325 parti. Al Pronto soccorso 1 ferito mano destra da botti, medicato, 7 giorni di prognosi, 2 casi di abuso etilico senza ricovero. A Castiglione del Lago due casi di abuso etilico di cui uno giunto con il 118 di Passignano sul Trasimeno.