Carcere di Sabbione, SAPPE: “Situazione fuori controllo”

Sale ancora la tensione nel carcere di Terni dove da giorni la Polizia Penitenziaria è costretta a fronteggiare

continue rivolte di detenuti di varie etnie, alcuni perfino a rischio radicalizzazione islamica, del reparto

Media Sicurezza. Da sabato scorso il personale è sotto pressione da parte dei detenuti che si armano di

lamette e minacciano atti di autolesionismo e di incendiare se stessi e le sezioni detentive. I motivi? I più

futili che possiamo immaginare.

La prima rivolta risale a sabato, sedata dopo ore di trattative tra i vertici della Polizia Penitenziaria e i ristretti

che rifiutavano di rientrare in cella perché convinti che il detenuto che aveva tentato il suicidio, e

prontamente soccorso, fosse morto.

Da quel momento ogni scusa è stata buona per protestare violentemente, approfittando del fatto che il

personale è disarmato, arrivando addirittura a minacciare di denunce per il “reato di tortura” i poliziotti.

Insomma, la Polizia Penitenziaria di Terni sta tra l’incudine (i detenuti) e il martello (i superiori) inerme ed

impotente nel lasciare il carcere nelle mani dei facinorosi. Ed ogni giorno subisce denunce infondate per

presunti maltrattamenti!!!

Oltretutto gli ammutinamenti sono messi in atto sempre dopo le ore 14 per approfittare della riduzione

pomeridiana di personale, che oltre che inerme diventa anche numericamente inconsistente.

Le motivazioni pretestuose e strumentali vanno dalle telefonate che vogliono fare quando decidono loro e

non quando sono previste da regolamento, al voler scegliere con chi stare in cella e fino alla pretesa di

sigarette o altri generi di sopravvitto.

Nel frattempo, il personale è allo stremo delle forze perché obbligato a permanere in servizio oltre il turno

ordinario e fino alla fine dell’emergenza, restando intere giornate in prima linea ad aspettare che ritorni la

calma.

Oggi si sono verificati gli episodi più gravi con tre sezioni in rivolta: frigoriferi sbattuti a terra, bombolette di

gas usate per minacciare di incendiare le sezioni e i più scalmanati, armati di lamette, che sanguinanti si

scagliavano contro ai colleghi. Scene da guerriglia di fronte alle quali la Pol