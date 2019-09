E’ nato Filiberto Noah, il terzo figlio di Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci

PERUGIA – E’ nato Filiberto Noah, il terzo figlio della coppia di influencer Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci. Si chiama Noah, sta bene ed è il terzo maschietto della famiglia Di Vaio dopo Nathan Leone e Leonardo Liam. L’annuncio arriva direttamente dalla star del web e neo volto di Dolce e Gabbana Mariano Di Vaio sui social.

“È nato! 💙‌ Grazie a Dio per aver rivolto il suo sguardo su di noi, per aver dato a mia moglie la forza di partorire ancora in acqua, senza alcun aiuto, ma con tutto il suo cuore! È stata incredibile, non so dire che esperienza meravigliosa è stata! ❤️‌ #Siibenedetta#MdvFamiglia #BabyDv3 @filibertonoahdivaio è finalmente arrivato!”.

