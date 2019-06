Ospedale di Terni, piano emergenza calore

TERNI – In relazione alla possibile criticità collegata al picco di calore e alle alte temperature previste nei prossimi giorni, la direzione dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni ha adottato le misure previste dalle “Linee di indirizzo regionali per la prevenzione e la gestione degli effetti del caldo sulla salute” (delibera n. 739 del 23 giugno 2014). In particolare, a tutti i professionisti dell’Azienda è stato raccomandato di segnalare tempestivamente qualsiasi eventuale disservizio di climatizzatori e impianti elettrici e idraulici ai referenti dell’ufficio tecnico, affinché possa essere immediatamente attivata la squadra di tecnici che per i prossimi 7 giorni sono stati messi a disposizione h24 dalla ditta appaltatrice del servizio.

La direzione ricorda inoltre che in questi casi, oltre a quanto definito dalla Regione Umbria e in accordo con la Azienda USL Umbria 2, è operativo il piano PEIMAF cioè l’insieme di procedure previste in caso di maxi-afflusso di persone al Pronto Soccorso e al DEA (Dipartimento Emergenza Accettazione).

Per quanto riguarda i ricoveri riconducibili in qualche modo al caldo, al momento il trend è solo in leggero aumento rispetto all’anno scorso. Nelle ultime due settimane, su una media giornaliera di 115 accessi al Pronto soccorso, si sono registrati circa 2 casi al giorno che erano legati, a parte un caso di vera disidratazione, ad una riacutizzazione di patologie croniche in soggetti anziani (scompenso cardiaco, insufficienza respiratoria e renale).