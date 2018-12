Questionario sull’omofobia, interviene il ministro Bussetti

PERUGIA – Il ministro dell’Istruzione interviene sulla polemica legata al questionario sull’omofobia. “Vogliamo vederci chiaro”: così il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, in merito al questionario sui temi dell’omofobia diffuso in alcune scuole dell’Umbria. Lo afferma in una dichiarazione all’ANSA.

“Ho già chiesto un approfondimento all’Ufficio scolastico regionale” ha annunciato. “Voglio capire – ha affermato Bussetti – se c’è stato un reale e trasparente coinvolgimento della comunità scolastica e, soprattutto, delle famiglie”.