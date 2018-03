Motori, super weekend competitivo in casa Rossi Mercedes – Benz con “Time to Race”

Motori e competizione nel prossimo weekend in casa Rossi Mercedes-Benz. Sabato 17 e domenica 18 marzo, infatti, anche negli show room della concessionaria in Umbria, Lazio e Toscana, come in quelli Mercedes aderenti di tutta Italia, si svolgerà il ‘Time to race’, un concorso dedicato a tutti gli amanti delle corse automobilistiche virtuali, organizzato da Mercedes-Benz in collaborazione con Sony PlayStation. Contestualmente, il fine settimana darà anche la possibilità di scoprire Mercedes-Benz Glc con una promo dedicata.

La gara, per la quale vengono installati postazioni di guida simulata con piattaforma Sony Ps4, si svolge a bordo di una Mercedes-Benz Amg Gt-3 su una pista Gran turismo sport. Il tempo complessivo impiegato per compiere il percorso stabilito sarà registrato su un programma informatico appositamente ideato per l’iniziativa che elaborerà in tempo reale una classifica. I tre migliori tempi rilevati tra tutte le concessionarie Mercedes-Benz d’Italia saranno premiati: il primo con quattro giorni e tre notti per due persone al circuito Formula1 di Monza con ingresso al Gran Premio; il secondo con un corso Driving Academy e il terzo con un Mercedes-Benz Glc in comodato d’uso per un weekend. Ci sarà anche un quarto premio, un Glc in comodato d’uso per un weekend, al miglior tempo realizzato tra le concessionarie del gruppo Rossi Mercedes-Benz.