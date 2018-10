Serie A2 donne, è vincente la prima della Bartoccini: Ravanna piegata in quattro set

La prima giornata del girone B della regular season del campionato di serie A2 femminile ha visto opposte, al PalaBarton di Perugia, la Bartoccini Gioiellerie e l’Olimpia Teodora Ravenna. È stata veramente una gara al cardiopalma, soprattutto nel set finale quando alcune indecisioni degli arbitri hanno rischiato di vanificare il grande lavoro svolto da Perugia. 3-1 (23-25, 25-19, 25-10, 25-21) per le ragazze di Fabio Bovari che sono state molto brave a non lasciarsi travolgere dagli eventi non positivi, mantenere la calma e concentrazione, e portare a casa un risultato importantissimo.

Perugia scende in campo con Demichelis in cabina di regia e in diagonale Irina Smirnova; al centro Casillo e Lapi, in banda Pietrelli (nuovo capitano) e Pascucci e libero Bruno. Il primo set vede le due formazioni avanzare appaiate. Ravenna però, grazie a delle ingenuità di Perugia si porta a +4 (12-16). Reagisce la formazione di Bovari e grazie a una serie di schiacciate vincenti di Giulia Pascucci, riesce a riportarsi sotto. Ma l’Olimpia Teodora Ravenna controbatte con una scatenata Lucia Bacchi, e si riporta a +5 (16-21). Perugia non ci sta e punto dopo punto si riporta sotto, ma non basta e Ravenna si aggiudica il primo parziale 23-25. Partenza sconvolgente, in senso positivo di Perugia, nel secondo set, che si porta in un attimo sul 8-1 grazie a Smirnova e Pascucci. Perugia continua la cavalcata ma riprende Ravenna e si porta a meno 4 (16-10). Perugia reagisce e trascinata sempre da Pascucci si riporta a più 7 (21-16), rintuzzando i tentativi di rimonta di Ravenna, e chiude il set 25-19.

Il terzo set è un monologo della Bartoccini Gioiellerie Perugia che subito scava un solco incolmabile, trascinata da Pascucci e Smirnova (17-7). Si esalta anche il libero Eleonora Bruno che riprende tutte le schiacciate avversarie e Perugia va a chiudere il set con l’incredibile punteggio di 25-10. Il quarto parziale è molto più combattuto. Tenta subito l’allungo Ravenna, ma Perugia, con una Pascucci stratosferica (alla fine saranno 25 i punti della laterale perugina) allunga a 12-9. Ravenna lotta e si rifà sotto (13-13), ma Pietrelli e Smirnova ristabiliscono le distanze (20-17). Casillo firma il 22-19 ma gli arbitri le assegnano un rosso (troppa esuberanza?). E qui ancora un patatrac della coppia arbitrale. Danno a Perugia la formazione sbagliata che si porta sul 24-20. Grandi discussioni ma non c’è nulla da fare, si deve riprendere dal 23-20. La rabbia di capitano Pietrelli sigla il ventiquattresimo punto e Pascucci manda tutti a casa: 25-21.

“Diciamo che c’è stato un finale un po’ convulso – ha commentato coach Bovari – con qualche confusione di troppo. Abbiamo portato a casa una partita che sulla carta era molto complicata. Ci siamo lasciati sfuggire il primo set, ma poi abbiamo cercato di canalizzare quello che dovevamo fare e siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. Era una partita molto difficile, ma la squadra ha lavorato molto bene”

IL TABELLINO

Bartoccini Gioiellerie – Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-0

Parziali: 20-25, 21-25, 19-25

Bartoccini Gioiellerie Volley Perugia: Casillo 7, Pietrelli (capitano) 9, Bruno (libero), Marchi ne, Fastellini ne, Kotlar ne, Demichelis 2, Smirnova 22, Pascucci 25, Catena ne, Gierek ne 6, Lapi. All.: Fabio Bovari. Vice all.: Daniele Panfili.

Conad Olimpia Teodora Ravenna: Bacchi (capitano) 16, Altini ne, Lombardi ne, Mendaro, Gioli 13, Torcolacci 9, Agrifoglio 1, Calisesi, Canton ne, Rocchi (libero), Aluigi 9, Ubertini 9, Vallicelli. All.: Nello Caliendo. Vice all.: Francesco Guarneri.