Serie A2 donne, Orvieto si aggiudica il Trofeo Agricola Zambelli

Il Trofeo Agricola Zambelli era un test probante per Orvieto, che punta a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di A2. Prova perfettamente superata per le tigri gialloverdi nonostante alcune assenze importanti come quelle di Cecchetto e Stavnetchei, che davanti ad un pubblico numeroso e caloroso si sono imposte in quattro set contro Acqua & Sapone Roma, formazione matricola della seconda categoria nazionale ma ambiziosa e ben strutturata in ogni reparto. Segnali confortanti dunque sul piano del gioco e dell’equilibrio in quello che può definirsi un vero antipasto stagionale.

Cronaca In avvio il match dimostra tutto il suo equilibrio, le ospiti vanno avanti con Percan ma non riescono ad allungare e sono riprese da una Decortes che attacca con buone percentuali (13-13). Il turno di servizio di capitan Prandi sblocca e spinge sul 22-17. Finale in scioltezza con Montani (sei palle a terra in apertura) regina della rete. Alla ripresa è l’ottimo turno al servizio di Cvetinic a mandare avanti le ospiti di tre lunghezze ma una serie di errori ribalta la situazione (9-7). Alcune giocate positive di Fava riportano in asse il punteggio ma poi D’Odorico rompe gli indugi in attacco ed aumenta il gap (22-16), il punto del raddoppio è opera sua. Nel terzo frangente è Montani a provare la fuga con attacchi, muri ed ace (7-3). Dalla parte opposta c’è una imprendibile Percan (sette volte a segno) che sfodera tutto il repertorio, prima riallinea e poi rovescia (13-17). Si fa vedere Ciarrocchi ma una Quarchioni incisiva riduce le distanze. Il quarto periodo comincia nel segno di D’Odorico e prosegue in quello di Montani che vanno ripetutamente a segno in attacco (11-7). Quando va in battuta Decortes la ricezione laziale balbetta e si evidenzia il vuoto (17-8). Ormai il solco è segnato ed è Ciarrocchi a mettere giù in fast il punto della vittoria. Al termine del bel pomeriggio sportivo c’è stata la cerimonia di premiazione per le squadre ed è stato consegnato il premio di miglior giocatrice del torneo alla opposta orvietana Clara Decortes.

ZAMBELLI ORVIETO – ACQUA & SAPONE ROMA = 3-1

(25-21, 25-19, 19-25, 25-17)

ORVIETO: Montani 20, Decortes 19, D’Odorico 12, Bussoli 5, Prandi 5, Ciarrocchi 4, Quiligotti (L1), Venturini, Mucciola. N.E. – Angelini, Kantor, Stavnetchei, Cecchetto (L2). All. Matteo Solforati e Luca Martinelli.

ROMA: Quarchioni 16, Cvetnic 14, Percan 13, Fava 7, De Arcangelis 4, Vietti 1, Negretti (L1), Busolini 3, Saccomani, De Luca Bossa. N.E. – Mazzoni, Oggioni (L2). All. Stefano Micoli e Francesco Ortolani.

Arbitri: Deborah Proietti e Rocco Brancati.

ZAMBELLI (b.s. 9, v. 11, muri 6, errori 14).

ACQUA & SAPONE (b.s. 15, v. 3, muri 5, errori 14).