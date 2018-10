Sir Conad, il punto sulle seconde squadre bianconere

PERUGIA – È di una vittoria e di una sconfitta il bilancio delle seconde formazioni della Sir Safety Conad Perugia nei campionati di serie B nazionale e serie C regionale.

Nulla da fare per la serie B di coach Taba che cede, dopo tre set più equilibrati di quanto dica il risultato finale, al Loreto nella seconda giornata di andata. In chiara crescita però la prestazione dei Block Devils al cospetto della grande favorita per il salto di categoria allenata da un ex (Giannini) e con in campo tanti atleti di caratura altissima e di grande esperienza per la categoria come l’opposto Scuffia (20 punti alla fine), il regista Giuliani ed i martelli Spescha (14 palloni vincenti) e Nobili.

I bianconeri capitanati dal bomber Fuganti se la sono giocata a viso aperto, mettendo in evidenza un ottimo Gabriele (14 punti con quasi il 70% in attacco e due ace per il martello della Sir), una buona prova della coppia centrale Pasquali-Montanaro ed un sistema di gioco in progresso soprattutto nella fase di primo attacco. Alla lunga la maggiore esperienza della formazione marchigiana ha pesato nell’economia del match, ma per i giovani di Taba gare del genere sono importantissime per acquisire esperienza in una categoria difficile. Nel prossimo turno trasferta nelle Marche per i bianconeri a Collemarino.

Arriva invece un rotondo successo per la serie C di coach Piacentini. I giovanissimi bianconeri (il gruppo è composto da ragazzi che vanno dal 1998 al 2004) espugnano il palasport di Cascia nella seconda giornata di andata con un convincente 3-0 anche in questo caso mettendo in luce notevoli progressi dei singoli fondamentali e nel gioco di squadra. È lo schiacciatore Federico Guerrini il mattatore della sfida con ben 19 palloni vincenti, ben spalleggiato dall’opposto Rossetti, autore di 14 punti tra i quali gli ultimi tre (due attacchi ed un muro) che hanno chiuso il match, e dall’altro martello Pippi (classe 2001 figlio del campionissimo azzurro Damiano Pippi) che ha chiuso con 13 punti a referto. Ottima anche la regia di Mele, classe ’99. Nel prossimo turno match casalingo per i ragazzi contro la corazzata Sansepolcro, una delle principali candidate alla vittoria finale.

IL TABELLINO DELLA SERIE B

SIR SAFETY CONAD PERUGIA – SAMPRESS NOVA LORETO 0-3

Parziali: 22-25, 19-25, 20-25

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Cricco, Fuganti 11, Pasquali 5, Montanaro 8, Gabriele 14, Stamegna 2, Burnelli (libero), Baldassarri (libero), Scaffidi 2, Salsi. N.e.: Ancora, De Matteis, Del Frà, Sirci. All.: Taba.

IL TABELLINO DELLA SERIE C

ASD PALLAVOLO CASCIA – SIR SAFETY MERICAT PERUGIA 0-3

Parziali: 21-25, 24-26, 17-25

SIR SAFETY MERICAT PERUGIA: Mele 3, Rossetti 14, Magnino 8, Casagrande 4, Guerrini Fe. 19, Pippi 13, Bulletta (libero), Guerrini Fr. 1, Imperio, Cardone, Giusto, Virgili. N.e.: Brozzi, Fagotti. All.: Piacentini.