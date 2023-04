Città di Castello, è cominciato Only Wine, il salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine

E’ partita con un trionfo di stampa, pubblico e istituzioni la prima giornata dell’Only Wine, il Salone dei Giovani Produttori e delle Piccole Cantine che mai come quest’anno hanno voglia di tornare a farsi conoscere al pubblico di appassionati.

In questa giornata inaugurale hanno tagliato il nastro presso il Loggiato del cinquecentesco Palazzo Vitelli a Sant’Egidio a Città di Castello il Sindaco di Città di Castello, Luca Secondi; la Vicepresidente della Camera dei Deputati On. Anna Ascani; il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, On. Emanuele Prisco; il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Sen. Patrizio Giacomo La Pietra; la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei; l’ Assessore alle Politiche Agricole della Regione Umbria, Roberto Morroni; l’ Assessore al Turismo di Città di Castello, Letizia Guerri; il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai e il Direttore Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Davide Bellosi e il Presidente del GAL Alta Umbria, Mirco Rinaldi; il Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier, Sandro Camilli; il Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Umbria, Pietro Marchi e l’ideatore della manifestazione Andrea Castellani.

118 cantine presenti in fiera 3 consorzi

Aree Tematiche

4 Masterclass

80 giornalisti accreditati

Un’area Extra Wine

Un’area Champagne

100 operatori del settore Horeca

Numerosi stand informativi e istituzionali, come quello del Comune di Città di Castello e quello dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con un laboratorio sui controlli del vino.

Sono questi i numeri di una manifestazione che è cresciuta molto negli anni tanto da arrivare addirittura ad interessare cantine oltralpe come quelle della Regione della Champagne e della Svizzera Italiana.

Accanto alle istituzioni non sono mancati i sostenitori della manifestazione che da anni credono fortemente in questo progetto. Primi fra tutti Intesa Sanpaolo, OenoFrance, Amorim e DNA Phone che quest’anno offriranno dei riconoscimenti ai vignaioli in occasione degli ONLY WINE AWARDS. Presenti Giuliano Tartufi, Luppolo Made in Italy oltre alla partnership con il Consorzio ProCentro, che da sempre caratterizza il forte legame della manifestazione con il territorio tifernate.

Dopo il successo al Parlamento Europeo a Bruxelles, dove l’ONLY WINE era stato chiamato come espressione del Made in Italy per raccontare come la realtà̀ produttiva italiana sia il nostro fiore all’occhiello e debba essere tutelata e dopo la presentazione al Vinitaly alla stampa di settore questo pomeriggio Only Wine è stato lanciato anche a Città di Castello, sua Città natale.

Al fianco della mostra mercato, infatti, oltre al GAL Alta Umbria c’è sempre stato il Comune di Città di Castello che ospita e patrocina la manifestazione sin dalla prima edizione e che quest’anno organizzerà insieme ad Only Wine alcuni Eductour rivolti a Tour Operator Nazionali e Internazionali e alla stampa di settore.

“Le nostre radici affondano nel patrimonio artistico ed enogastronomico del territorio. Per questo rinnoviamo anche quest’anno questa splendida collaborazione anche con la parte storica della nostra città con la possibilità di visitare i musei a prezzi calmierati per chi visita anche Only Wine. Un’edizione che celebra nei luoghi e nelle progettualità il legame con la nostra Città di Castello che è sempre più fiera di ospitare questo evento con un programma quest’anno che racconta la qualità, l’eccellenza del nostro Paese anche attraverso storie belle, vere e centrate come quelle delle donne imprenditrici del vino italiano. Dichiarano il Primo cittadino, Luca Secondi e Letizia Guerri, Assessore al Turismo, Commercio del Comune di Città di Castello.

Questo legame con il territorio è sancito, quest’anno, anche da una collaborazione molto particolare: quella con la 44a edizione della Discesa

Internazionale del Tevere da Citta’ di Castello a Roma, che partirà proprio il 22 aprile da ONLY WINE portando come Testimone con una bottiglia dei nostri vignaioli che “percorrerà” insieme agli atleti la discesa in canoa/sup, bici ed a piedi fino a Roma. Il I maggio andremo a fotografare il suo arrivo!

Ci sarà, inoltre, il mercatino Campagna Amica di Coldiretti; una sezione EXTRA WINE itinerante con degustazioni “al buio”; un percorso sensoriale all’interno del Giardino Sensoriale organizzato dal Consorzio ProCentro e un Temporary Restaurant a cura di Gastrobi.

Quest’anno ad Only Wine Festival, che mantiene la formula di mostra mercato, sono stati organizzati del percorsi enoici per aiutare il visitatore negli assaggi: dal Nord, Centro, Sud e Isole; Vini da vitigni “autoctoni” rari; Vini da Merenda Contemporanei; Spumanti Metodo Classico; Bianchi vinificati in Rosso e Rossi vinificati in Bianco (Macerati e Rosati); “Spremute” di terroir (Vini che antepongono l’identità territoriale a quella varietale); Champagne e alla scoperta delle aziende che per la prima volta si affacciano all’Only Wine. “Quest’anno abbiamo deciso di dare ancor più risalto ai territori dai quali provengono i nostri vignaioli per regalare un’esperienza unica al visitatore che potrà immergersi, ad esempio, nei profumi del Trentino Alto Adige e in pochi minuti gettarsi nella mineralità dei terreni vulcanici della zona di Catania.” – racconta Andrea Castellani, ideatore della manifestazione – “Grazie all’entusiasmo delle nuove generazioni e alla loro voglia e capacità di sperimentare si riesce a unire la tradizione e l’innovazione con un sempre maggior interesse verso la sostenibilità̀ Only Wine”.

PROGRAMMA

Sabato 22 Aprile dalle 14:00 alle 19:00

• Ore 14:00 – Apertura banchi d’assaggio

• Ore 16:00 – TAGLIO DEL NASTRO

• Ore 16:30 – MASTERCLASS: I GRANDI ROSSI D’ITALIA guidata da

Francesco Saverio Russo

• Ore 17:30 – EXTRA WINE “Degustazione al Buio” guidata da Luca

Boccoli

• Ore 18.00 – MASTERCLASS : “Sulle orme di Mario Soldati” con i

produttori di Only Wine. Guidata da Antonello Maietta

• Ore 19:00 – Chiusura Banco D’Assaggio

• Ore19.30 – Only Wine Awards

Domenica 23 aprile dalle 12:00 alle 18.00

• Ore 12:00 – Apertura banchi d’assaggio

• Ore 12:30 – “CHAMPAGNE – IL VINO MITO NEL MONDO ” guidata da

Gianluca Grimani Vicepresidente AIS Umbria

• Ore 14,30 – Degustazione di Whisky Akashi “japanese blended whisky”

con abbinamento verticale di cioccolato “Guido Gobino”

• Ore 16:00 – DDV Umbria: “Donne del vino in quota a +1000” – Il successo dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino e il ruolo della donna nel settore.

• Ore 18:00 – Chiusura banchi d’assaggio

Lunedi 24 aprile dalle 10:00 alle 14.00 giornata dedicata a stampa e operatori di settore

• Ore 10:00/14.00 – Speed Wine Date con incontro B2B

