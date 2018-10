Maltempo, non si fermano le piogge: inizio settimana in peggioramento

L’intensa saccatura depressionaria in azione sul Mediterraneo centro-occidentale ha generato nella giornata di ieri domenica 28 abbondanti precipitazioni su tutto l’arco alpino centro-orientale dalla Lombardia al Friuli e in misura solo leggermente inferiore sulla Liguria, con livelli di criticità rosso per frane e esondazione dei corsi d’acqua, anche le regioni centrali ,zone intere in particolare, e aree del sud sono state interessate da precipitazioni intense. Ora, per tutta la giornata di oggi 29 ottobre, si vanno delineando condizioni meteorologiche piuttosto eccezionali con tempo in ulteriore peggioramento per l’approfondimento della depressione che, con l’intensa perturbazione ad essa collegata, interesserà, nella giornata odierna, da ovest ad est, tutta la penisola con altre abbondanti precipitazioni, attese ancora su Liguria alta Toscana e triveneto che andranno ad aggravare lo stato di criticità di livello rosso già presente. Precipitazioni intense e localmente abbondanti saranno possibili su tutta la fascia tirrenica dalla Toscana alla Campania e aree interne appenniniche, i venti saranno forti da sud-ovest fino a burrasca lungo le coste tirreniche con forti mareggiate, in rotazione durante la giornata a ovest, temperature in lieve calo su tutta la penisola, dalla serata graduale attenuazione dei fenomeni ad iniziare dal settore occidentale. Per martedi 30 e mercoledi 31 variabilità con piogge sparse ma non mancheranno anche ampie schiarite in particolare sul versante adriatico e temperature di nuovo in aumento. Invece, per giovedi 1 novembre e anche per il 2 un nuovo intenso peggioramento interesserà la penisola ad iniziare dalla Sardegna.

Sull’Umbria le piogge di ieri, localmente abbondanti (con accumuli anche superiori ai 50 mm e punte di 100 mm nell’area ternana), sono state salutate per lo più con sollievo dopo due mesi particolarmente siccitosi . Per oggi lunedi 29 è atteso un nuovo intenso peggioramento con piogge in intensificazione durante la giornata e potranno assumere carattere di forte intensità e risultare abbondanti , non si escludono che si possano raggiungere livelli di moderata criticità idrogeologica solo locale per esondazione di corsi d’acqua minori ; dalla serata graduale attenuazione dei fenomeni , venti moderati sud-occidentali in rotazione a ovest, temperature il lieve calo. Per martedi 30 e mercoledi 31 variabilità con alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a piovaschi o piogge sparse, temperatura stazionaria con tendenza ad aumentare per mercoledi. Poi ,per giovedi 1 novembre e anche per venerdi 2 è atteso un nuovo peggioramento con precipitazioni anche consistenti, mentre tempo in parziale miglioramento in prospettiva per il prossimo fine settimana. gianfranco angeloni Perugia meteo