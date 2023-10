Dopo una lunghissima fase contraddistinta dal prevalere dell’alta pressione su gran parte del bacino del Meditterraneo e quindi sull’Italia, con temperature davvero anomale per ottobre, nella grande circolazione dell’atmosfera che governa il tempo sul continente europeo, negli ultimi giorni, dobbiamo registrare importanti e decisivi cambiamenti che preludono ad una svolta sostanziale nei prossimi giorni con un cambiamento radicale del tempo da prevalentemente stabile a perturbato che coinvolgerà molti paesi europei: dalla penisola Iberica, alla Francia fino alla penisola italiana che da già da domani giovedì 19 sarà interessata da correnti perturbate sud occidentali che porteranno precipitazioni diffuse, localmente abbondanti, soprattutto al nord e alta Toscana . Ma nei giorni successivi, un po’ tutte le regioni tirreniche e il settore di nord est saranno interessate da importanti precipitazioni. La fase di tempo perturbato potrebbe prolungarsi, date le notizie provenienti dai modelli previsionali a medio e lunga scadenza, anche fino alla fine del mese.

Sull’Umbria il tempo sta progressivamente cambiando e dopo i primi rovesci sparsi di domenica scorsa e le precipitazioni moderate di oggi, per domani giovedì 19 altre nubi e precipitazioni si preparano per la regione, in particolare per il settore settentrionale della regione con ventilazione meridionale in rinforzo , le temperature già peraltro diminuite in questi ultimi giorni, per domani giovedì, si manterranno su valori stazionarie, ma la tendenza per i prossimi giorni sono destinate a diminuire anche se non si tratterà di un crollo in quanto le correnti dominanti saranno sempre di provenienza sud occidentale. Poi per venerdì 20, avremo una generale intensificazione della nuvolosità e delle precipitazioni che potranno essere localmente di forte intensità; per il fine settimana ancora precipitazioni anche sotto forma di temporale ma non mancheranno locali schiarite e le temperature tenderanno a calare di qualche grado. Gianfranco Angeloni, Perugia Meteo