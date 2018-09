“Foligno città del Natale”, si accende la macchina organizzativa

FOLIGNO – ‘Foligno città del Natale’:è questo lo slogan del programma degli eventi natalizi, che la Confesercenti territoriale ha proposto all’amministrazione comunale.

La macchina organizzativa è già al lavoro da tempo, per mettere a punto un cartellone che partirà dal primo dicembre sino a metà gennaio del prossimo anno.

L’obiettivo, è quello di coinvolgere al massimo le varie realtà cittadine, le associazioni, il mondo del volontariato, della cultura, dello sport e della solidarietà, per offrire un pacchetto che non sia solo e soltanto ‘prettamente natalizio’ ma che offra un’ampia gamma di proposte, per un dicembre ed un gennaio da vivere a pieno.

Iniziative rivolte a tutte le fasce d’età, con un occhio particolare ai bambini, che siano di spessore regionale, e sappiano attrarre flussi, in particolar modo dalle vicine Marche.

Asso nella manica sarà una installazione unica a livello europeo, che verrà presentata come evento nazionale.

“Stiamo mettendo in campo energie, idee e progetti, per ridare a Foligno il suo ruolo di capitale umbra del commercio –anticipa il presidente Simone Mattioli– cogliamo l’occasione, per invitare associazioni ed enti che vorranno collaborare con noi, o che vogliano inserire i propri eventi in un unico grande cartellone che comprenda tutto il territorio comunale, a contattarci”.